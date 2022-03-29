Премьер Британии заявил, что Путин ждет капитуляции Украины

29 марта 2022 в 23:41 Размер текста - 17 +

Джонсон предположил, что есть в планах у Путина Фото: depositphotos.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине По мнению премьера Великобритании Бориса Джонсона, президент РФ Владимир Путин ждет капитуляции Украины. Об этом заявил политик в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии. «Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе», — говорится в распространенном пресс-службой Джонсона заявлении по итогам разговора. Кроме того, лидеры стран договорились не допускать «послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

По мнению премьера Великобритании Бориса Джонсона, президент РФ Владимир Путин ждет капитуляции Украины. Об этом заявил политик в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии. «Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе», — говорится в распространенном пресс-службой Джонсона заявлении по итогам разговора. Кроме того, лидеры стран договорились не допускать «послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.