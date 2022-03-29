Премьер Британии заявил, что Путин ждет капитуляции Украины

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Клипарт depositphotos.com, джонсон борис
Джонсон предположил, что есть в планах у Путина Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

По мнению премьера Великобритании Бориса Джонсона, президент РФ Владимир Путин ждет капитуляции Украины. Об этом заявил политик в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии.

«Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе», — говорится в распространенном пресс-службой Джонсона заявлении по итогам разговора. Кроме того, лидеры стран договорились не допускать «послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится».

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.

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По мнению премьера Великобритании Бориса Джонсона, президент РФ Владимир Путин ждет капитуляции Украины. Об этом заявил политик в ходе телефонного разговора с лидерами США, Франции, Германии и Италии. «Путин проворачивает нож в открытой ране Украины в попытке заставить страну и ее союзников капитулировать. Премьер-министр подчеркнул в беседе с коллегами, что мы должны быть неумолимы в нашем ответе», — говорится в распространенном пресс-службой Джонсона заявлении по итогам разговора. Кроме того, лидеры стран договорились не допускать «послаблений в решимости Запада, пока ужас на Украине не закончится». Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины утром 24 февраля. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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