За прошедшую ночь ВСУ несколько раз обстреляли Донецк Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Обстрел со стороны Вооруженных сил Украины привел к обрушению части жилого дома в Донецке в микрорайоне Текстильщик. В результате прямого попадания пострадал дом в Куйбышевском районе по Кремлевскому проспекту. Об этом сообщает telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Информация о пострадавших на данный момент уточняется. В результате попадания снаряда оказались снесены несколько верхних этажей. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

В Кировском районе обстрелян многоквартирный дом по улице Пинтера, рядом сгорел автомобиль. Также пострадали домостроения по улице Петровского.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, она предвосхитила украинскую атаку по Донбассу. Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной Гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.