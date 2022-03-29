Владелец Cropp и Reserved закрыл все магазины в России

30 марта 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Все оперативные действия для закрытия магазинов завершены, сообщили в компании Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрывает все магазины в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте LPP Group. «Польская швейная компания завершила оперативные действия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. <…> C завтрашнего дня на российском рынке будут закрыты все магазины брендов LPP», — говорится в заявлении компании. Ранее Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю. Санкции против России были и раньше, но активно обострились из-за действий по денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин считает, что цель этих санкций — дискриминация России. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил российский лидер. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Польский ритейлер и производитель одежды LPP Group, которому принадлежат бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрывает все магазины в России. Об этом сообщается в заявлении на сайте LPP Group. «Польская швейная компания завершила оперативные действия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня закрыла последний из них. <…> C завтрашнего дня на российском рынке будут закрыты все магазины брендов LPP», — говорится в заявлении компании. Ранее Россия начала на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации. Из-за этого Запад ввел в отношении России санкции, иностранные компании стали временно закрывать магазины. О своем уходе уже заявили сети H&M, Zara, Nike, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger. Вице-премьер Александр Новак предложил иностранным компаниям вернуться или продать свою долю. Санкции против России были и раньше, но активно обострились из-за действий по денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин считает, что цель этих санкций — дискриминация России. «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связанно с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит», — заявил российский лидер.