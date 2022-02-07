Пермский губернатор заблокирует стройку ЖК в центре города

Краевые власти против строительства элитного дома на месте ресторана «Живаго» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Строительство жилья на месте бывшего элитного ресторана «Живаго» (ул. Ленина, 37) в центре Перми не планируется. Потенциальные покупатели земельного участка должны знать, что край им этого не позволит. Об этом URA.RU сообщил источник в администрации губернатора.

«Краевые власти категорически против жилья на территории бывшего ресторана „Живаго“. Если победитель аукциона захочет построить тут жилой дом, то это практически нереализуемо. Градостроительные полномочия сейчас находятся у краевого правительства», — сообщил источник. По его словам, здесь должен разместиться социальный или культурный объект.

Ресторан «Живаго», который в нулевые годы считался одним из самых дорогих в Перми, был закрыт в 2017 году. В 2018 году структуры, принадлежавшие экс-депутату заксобрания Алексею Луканину, передали здание компании ООО «Конкур-Пермь». Спустя год на месте ресторана открылся магазин «Пятерочка», однако он смог проработать только два года. Сейчас здание выставили на торги. Предполагается, что его снесут и построят на этом земельном участке элитный жилой дом.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявлял, что планирует лично курировать строительный блок в правительстве. С 1 января 2022 года краевые власти в рамках передачи градостроительных полномочий Перми региону забрали себе право выдавать разрешения на строительство.

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