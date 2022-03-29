В КГУ отметили, что обучение в военном учебном центре будет бесплатным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском государственном университете в 2022 году начнет работу военный учебный центр. Эскизы проекта показала общественный представитель агентства стратегических инициатив в Курганской области по направлению «Городское развитие» Оксана Ковалева.

«Наши архитекторы и проектировщики гордятся тем, что работы по капремонту и перепланировке здания военной кафедры под современные требования, а также создание плаца, выполнены (часть работ еще выполняется, т. к. ждет сезона дорожных работ) по нашему проекту — это наш вклад в создание условий для патриотического воспитания курганцев. <…> На картинках визуализация нашего проекта, которую, вместе с проектом, оценивал лично министр обороны России Шойгу С. К.», — написала Ковалева в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе вуза URA.RU подтвердили, что проект военного учебного центра действительно так выглядит. Представители КГУ отметили, что в центре будут готовить сержантов запаса по воинской специальности «Командир отделения специалистов по ремонту и хранению автомобилей» (два года обучения) и солдат запаса по воинской специальности «Механик по ремонту и хранению автомобилей» (полтора года обучения). После прохождения курса обучения проводятся военные сборы сроком 30 дней. В вузе добавили, что обучение в центре бесплатное, а занятия в нем не будут отвлекать студентов от основных предметов.

В 2021 году по указанию главы Минобороны Сергея Шойгу были определены восемь новых вузов для создания центров военной подготовки, куда вошел и КГУ. Набор на военную кафедру в вузе начнется с сентября 2022 года.

По словам Ковалевой, кафедра и плац будут отвечать современным требованиям Фото: аккаунте Оксаны Ковалевой в соцсети «ВКонтакте»

Набор в военный учебный центр начнут в 2022 году Фото: аккаунте Оксаны Ковалевой в соцсети «ВКонтакте»

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