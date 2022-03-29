Компания из США продает челябинский завод алюминиевых банок

Производство алюминиевой тары в Аргаяше было гордостью четырех челябинских губернаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Производитель алюминиевой упаковки Ball Corporation (США) решил закрыть и продать свой бизнес в России, включая производство алюминиевой тары для напитков в Аргаяшском районе Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«На прошлой неделе мы приняли решение приостановить инвестиции в России. В дополнение мы решили немедленно сократить операции на трех наших производственных предприятиях в РФ и добиваемся продажи нашего российского бизнеса новому владельцу», — говорится в сообщении, появившемся на официальном сайте компании.

«Завод продолжает работать. О дальнейшем не знает даже местный менеджемент. Пока американский собственник не уведомил их о дальнейших действиях», — рассказал URA.RU источник в бизнес-кругах.

Производство алюминиевых банок в Аргаяшском районе британская компания «Рексам» запустила в 2008 году. Возглавлявший тогда регион губернатор Петр Сумин назвал это событие «технологическим и социальным прорывом». В 2016 году Ball Corporation приобрела «Рексам» и весь ее бизнес. На сегодня в России действуют три завода компании: в Наро-Фоминске с четырьмя производственными линиями, во Всеволжске (две линии) и в Аргаяше с одной, но самой производительной, линией. За день в Аргаяше можно производить до 3 млн банок. На самом предприятии воздержались от комментариев.

После начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, призванной остановить генецид населения Донбасса, страны Запада ввели уже несколько пакетов антироссийских санкций. Их руководители намерены оказать давление не только на власти РФ, но осложнить жизнь каждой российской семьи. Президент Владимир Путин заявил, что по сути такой подход является экономической войной против России.

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