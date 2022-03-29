URA.RU стало самым цитируемым СМИ в Свердловской области в 2021 году

Индекс цитируемости URA.RU в Свердловской области вырос в полтора раза за год Фото: Анна Майорова © URA.RU

В 2021 году URA.RU стало самым цитируемым СМИ Свердловской области по версии «Медиалогии», подготовившей ежегодный рейтинг. По сравнению с 2020 годом позиции агентства укрепились — индекс цитируемости, рассчитываемый по математическому алгоритму, увеличился с 6895,17 до 9027,80.

На втором месте в рейтинге — интернет-газета Znak.com, которая в начале марта 2022-го приостановила свою работу, но возобновит ее в ближайшее время. За год индекс цитируемости ресурса снизился с 3061,97 до 2503,35. На третьем месте среди свердловских СМИ — портал Е1.ru (1455,73).

«Цитируемость URA.RU выросла в полтора раза за год. За такое признание качества наших новостей мы обязаны нашим коллегам. Благодарим их за доверие, мы продолжим держать марку», — прокомментировал шеф-редактор URA.RU Иван Некрасов.

В начале марта «Медиалогия» опубликовала первые данные по цитируемости СМИ в соцсетях в 2022 году. URA.RU заняло в рейтинге третье место (77 тысяч ссылок). Впереди только крупнейшие федеральные издания — РИА «Новости» (1,2 млн ссылок) и ТАСС (более 668 тысяч).

URA.RU удерживает лидерство в рейтинге последние несколько лет Фото: скриншот