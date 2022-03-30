Минобороны: военный РФ спас раненых товарищей под обстрелом ВСУ

Военнослужащие армии РФ продолжают проявлять героизм на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Ефрейтор Дмитрий Каурдаков отличился, сумев спасти раненых товарищей. В ходе столкновения с украинскими националистами солдат спас сослуживцев, которые пострадали из-за артиллерийского удара. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Ефрейтор вел прицельный огонь по наступающим противникам, находясь в оборудованном укрытии. Вскоре после очередного артиллерийского удара Дмитрий заметил, что некоторые военные получили осколочные ранения. Каурдаков, невзирая на постоянный обстрел националистов, выбрался из укрытия, дополз до раненых сослуживцев и на себе перетащил их в укрытие. Когда Каурдаков оказался защищенным от огня противника, он собственноручно оказал первую помощь раненым сослуживцам, после чего продолжил выполнение боевой задачи», — сообщили в ведомстве.

Также героями стали солдаты инженерно-штурмового отделения по разминированию мостов и переправ под руководством подполковника Сергея Чернявского. Чернявский во время ведения инженерной разведки лично нашел, обезвредил и уничтожил заряд взрывчатки массой 600 килограммов. В ходе другой разведки был обнаружен заряд массой 500 килограммов в тротиловом эквиваленте, который был также оперативно обезврежен и уничтожен.

Помимо этого, в ведомстве рассказали о подвиге старшего лейтенанта Дмитрия Сигулина, под чьим руководством группа российских военных атаковала подразделения националистов. В результате этого было уничтожено три позиции с расчетами переносных зенитных ракетных комплексов и два расчета противотанковых управляемых ракет.

Сейчас Россия ведет на территории Украины специальную операцию по демилитаризации и денацификации. Президент России Владимир Путин заявил, что операция проводится вынужденно и призвана защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, Украина не оставила России шанса на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. По словам президента, оккупация Украины не является целью России.

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