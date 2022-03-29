Челябинский депутат «отрезал» голову главе района

Предыдущая сессия Металлургического совета с участием Владимира Корнева как раз и закончилась дракой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Драку депутатов-эсеров Владимира Корнева и Рашида Гарипова, а также инцидент с «отрезанной» головой главы района разберут на ближайшем заседании в Металлургическом совете Челябинска. Об этом сообщил URA.RU 30 марта его спикер Алексей Четвернин. Видеозапись «поединка» народных избранников попала в СМИ накануне.

«На следующем заседании райсовета мы разберем поведение Корнева, причем не только эпизод с Гариповым. Была еще одна история, связанная с поездкой в аэропорт вместе с сотрудниками мэрии и главой Металлургического района Сергеем Антиповым. По ее итогам Корнев выложил пост в соцсети, где в Photoshop „отрезал“ главе голову», — рассказал URA.RU Четвернин.

«Произошедшим заинтересовались в региональной организации партии. Мне предложено написать объяснительную по этому поводу», — добавил также в разговоре с корреспондентом агентства Гарипов.

По словам Гарипова, который является партийным руководителем Корнева и возглавляет районную ячейку «Справедливой России», коллега напал на него после предыдущей сессии совета. Поводом стала просьба не разговаривать по телефону во время заседания. Сам Корнев, накануне подтвердивший инцидент, сегодня не ответил на звонок URA.RU.

Оба участника конфликта избрались в Металлургический районный совет в 2019 году. Помимо этого, Корнев представляет райсовет в городской думе Челябинска.