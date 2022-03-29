29 марта 2022

Пермские власти меняют подход к финансированию строек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, строительный кран, строительные работы, застройка квартала, застройка центра города, строительство, стройка, застройка территории
Строителям на госконтрактах будут давать авансы Фото:
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Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров на заседании правительства 30 марта рассказал, что в рамках поддержки строительной отрасли, компаниям, которые работают по государственным контрактам, будут выдавать авансы. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край».

«Первая отрасль, с которой мы провели совещание еще 9 марта, была строительная. Приняли решение об авансировании договоров подряда по государственным контрактам. Сейчас отрабатываем порядок оплаты, сокращаем срок платежей с 15 до 7 дней», — заявил Колмогоров. По его словам, первые авансы власти уже выдали.

На днях будет создан также технический совет, который примет решения о замене импортных материалов и оборудования на другие аналоги «в рамках программы импортозамещения», рассказал Колмогоров. Проект распоряжения в ближайшее время отдадут на подпись губернатору Дмитрию Махонину. Министр строительства пообещал главе региона, что совсем скоро предоставит ему перечень объектов, для строительства которых можно прибегнуть к заключению договора с единственным поставщиком. В ежедневном режиме работает оперативный штаб для обеспечения устойчивого функционирования строительной отрасли.

Краевой минстрой рассчитывает, что в 2022 году в регионе будет построено столько же жилья, что в 2021 году. А это 1,3 млн кв. м. Четверть от этого показателя уже есть: в Пермском крае с начала года введено 340 тыс. кв. м. жилья. Колмогоров анонсировал, что в этом году начнется застройка микрорайона ДКЖ.

Необходимость в поддержке строителей возникла после того, как из-за вынужденной спецоперации на Украине западные страны в последние месяцы усилили экономическое давление на Россию. Президент Владимир Путин заявил, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и истории.

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Министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров на заседании правительства 30 марта рассказал, что в рамках поддержки строительной отрасли, компаниям, которые работают по государственным контрактам, будут выдавать авансы. Видеотрансляция заседания проходила в youtube-канале «Пермский край». «Первая отрасль, с которой мы провели совещание еще 9 марта, была строительная. Приняли решение об авансировании договоров подряда по государственным контрактам. Сейчас отрабатываем порядок оплаты, сокращаем срок платежей с 15 до 7 дней», — заявил Колмогоров. По его словам, первые авансы власти уже выдали. На днях будет создан также технический совет, который примет решения о замене импортных материалов и оборудования на другие аналоги «в рамках программы импортозамещения», рассказал Колмогоров. Проект распоряжения в ближайшее время отдадут на подпись губернатору Дмитрию Махонину. Министр строительства пообещал главе региона, что совсем скоро предоставит ему перечень объектов, для строительства которых можно прибегнуть к заключению договора с единственным поставщиком. В ежедневном режиме работает оперативный штаб для обеспечения устойчивого функционирования строительной отрасли. Краевой минстрой рассчитывает, что в 2022 году в регионе будет построено столько же жилья, что в 2021 году. А это 1,3 млн кв. м. Четверть от этого показателя уже есть: в Пермском крае с начала года введено 340 тыс. кв. м. жилья. Колмогоров анонсировал, что в этом году начнется застройка микрорайона ДКЖ. Необходимость в поддержке строителей возникла после того, как из-за вынужденной спецоперации на Украине западные страны в последние месяцы усилили экономическое давление на Россию. Президент Владимир Путин заявил, что настоящая цель санкций — отмена России, ее культуры и истории.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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