Преподаватель вуза в Перми учит онлайн украинских детей

Алена Подлесных преподает украинским детям основы журналистики Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Перми преподаватель института ж/д транспорта (ПИЖТ) Алена Подлесных решила бесплатно обучать украинских детей основам журналистики. Онлайн уроки проводятся раз в неделю на платформе Zoom, рассказала URA.RU Подлесных.

«Это не моя идея. На одном из сайтов я увидела объявление о том, что преподаватели, желающие заниматься с украинскими детьми, могут присоединиться к такому проекту. Я не могла остаться в стороне и оказалась в числе первых кто на него откликнулся. Ребята, с которыми мы занимаемся, из Киева, Николаева, Мариуполя. Некоторые уже покинули Украину. Моя задача — внести посильный вклад, чтобы помочь детям, у которых оказалась разрушена судьба, отвлечь их от происходящего», — призналась Подлесных.

Сама идея организовать подобный проект принадлежит двум волонтерам из Украины и России, которые давно дружат, говорит преподаватель. На онлайн занятия к Алене Подлесных приходят около 20 человек, в основном — подростки.

«Мы с ними спокойно общаемся и на русском, и украинском языках. Договорились, что будем писать на самые разные темы. Какой-то парень предложил писать про музыку. Одна девочка посмотрела в окно и сказала: „А я про весну напишу“. И я поняла, что не все еще потеряно, что жизнь для них все-таки продолжается», — сказала Подлесных.

О проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Глава государства заявлял, что Россия не преследует цели оккупировать Украину.

Преподаватель рассказывает, что на ее слушателями ее онлайн-уроков становятся дети из самых разных уголков Украины Фото: Сергей Русанов ©

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