29 марта 2022
28 марта 2022

В ЯНАО решили сменить чиновника, контролирующего бюджетные траты

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновники, городская дума, документы, заседание глав, Принятие закона
В ЯНАО сменится аудитор Счетной палаты Фото:

Аудитора Счетной палаты ЯНАО Юрия Шаламенцева досрочно освободят от занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на сайте заксобрания региона.

«Рассмотрев заявление Шаламенцева Юрия Филипповича, аудитора Счетной палаты ЯНАО, законодательное собрание округа постановляет: досрочно освободить от должности аудитора Счетной палаты ЯНАО Шаламенцева Юрия Филипповича с 01 июня 2022 года в связи с выходом на пенсию. Направить настоящее Постановление в Счетную палату Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе.

Получить оперативный комментарий в Счетной палате не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил.

Ранее, в апреле 2021 года, в этом ведомстве сменился руководитель. Должность председателя заняла Светлана Гусева, которая до этого руководила департаментом экономики.

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Аудитора Счетной палаты ЯНАО Юрия Шаламенцева досрочно освободят от занимаемой должности. Соответствующий документ опубликован на сайте заксобрания региона. «Рассмотрев заявление Шаламенцева Юрия Филипповича, аудитора Счетной палаты ЯНАО, законодательное собрание округа постановляет: досрочно освободить от должности аудитора Счетной палаты ЯНАО Шаламенцева Юрия Филипповича с 01 июня 2022 года в связи с выходом на пенсию. Направить настоящее Постановление в Счетную палату Ямало-Ненецкого автономного округа», — говорится в документе. Получить оперативный комментарий в Счетной палате не удалось. Там на звонок корреспондента никто не ответил. Ранее, в апреле 2021 года, в этом ведомстве сменился руководитель. Должность председателя заняла Светлана Гусева, которая до этого руководила департаментом экономики.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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