Пермские рестораны столкнулись с важной проблемой

Лосось подорожал в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Рестораны и кафе в Перми, специализирующиеся на рыбном меню, в том числе приготовлении роллов и суши, столкнулись с проблемой при поставках лосося. Фарерский лосось, который использовался в роллах, больше в Россию не поставляют, а другие разновидности — выросли в цене в два раза.

«Ребят, лосось месяц назад стоил 1300 рублей за килограмм. А сейчас — 2600», — делится в соцсетях владелица пермского азиатского бистро Poke Ramen Екатерина Ершова. Об этом же говорят и другие участники рынка. Владелец пермской сети рыбных магазинов #Forelperm Алексей Пушкарев рассказал URA.RU, что сейчас происходит с лососем в Перми.

«Речь идет о филе лосося, многие действительно по 2600 рублей покупают. Но, хочу сказать, что есть на рынке филе лосося такое же по 2000 рублей. Это чилийский лосось, на нем многие давно работают. Раньше он стоил действительно в районе 1000-1100 рублей», — рассказал бизнесмен.

По словам Пушкарева, фарерский лосось последние месяцы в Россию не поступал. Рестораны «работают» либо на мурманском лососе, либо на чилийском лососе в заморозке. Многие в целях удешевления перешли на осетинскую форель. Бизнесмен рассказал, что скоро цены на лосось снизятся.

«Заявка на охлажденную рыбу происходит за две недели до ее поставки. Пик стоимости мурманского лосося приходится вот на эту поставку, этой недели. Следующая неделя — закупочные цены уже пошли вниз, но пока незначительно. И вот в пятницу эту будут проходить торги на поставку рыбы на 12—13 апреля, вот там мы уже ожидаем существенное снижение в связи с укреплением курса рубля», — рассказал URA.RU Пушкарев.

Редакция URA.RU посмотрела, сколько стоит сейчас форель в сетевых пермских магазинах. На 30 марта цена мурманского охлажденного лосося в продуктовой сети «Семья» — 2599 рублей за килограмм. Замороженный лосось в «Перекрестке» продается за 1838 рублей.

URA.RU ранее рассказывало, что подорожала вся рыба, кроме мойвы. Это связано с ситуацией в экономике. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках экономических санкций — это ответ Евросоюза на проведение вынужденной спецоперации на Украине, направленной на денацификацию и демилитаризацию. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным ингредиентам, открывают производства в всех сферах промышленности.

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