Здание мэрии и гордумы Кургана нуждается в капремонте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У здания курганской администрации и городской думы обрушилась часть кирпичной кладки. Это произошло во время заседания гордумы, передает корреспондент URA.RU.

«Во время заседания Курганской городской думы послышался грохот падающих кирпичей во дворе здания. Депутаты заволновались, но к открытому окну никто не подошел. Заседание продолжилось», — рассказал один из участников заседания гордумы.

Кирпичи упали от оконного проема четвертого этажа на металлический козырек над запасным входом в здание мэрии. На подоконнике открытого окна третьего этажа также были мелкие осколки кирпичей и штукатурки.

В пресс-службе администрации Кургана URA.RU ответили, что здание находится в федеральной собственности, собственник — Росимущество, территориальное управление которого также располагается в данном здании. «От администрации города в Росимущество написано письмо с просьбой передать здание в муниципальную собственность, после чего муниципалитет сможет провести в данном здании ремонт. За разъяснением рекомендуем к собственнику», — подчеркнули в мэрии.

URA.RU писало о плачевном состоянии здания мэрии Кургана, которое несколько лет нуждается в капитальном ремонте. В здании протекала крыша, с 2016 года опечатан лифт. Штукатурка отваливается от фасада со стороны служебного входа. Ранее в Росимуществе отвечали, что здание находится в безвозмездном пользовании у мэрии Кургана, поэтому ремонтировать его должна мэрия.

От стены здания администрации и гордумы Курганы отваливаются кирпичи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вход в здание мэрии Кургана, на козырек которого упали кирпичи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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