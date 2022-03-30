Вильфанд рассказал, какие регионы ждут паводки весной 2022 года

31 марта 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Даже мелкое половодье является угрозой для населения, заявил Роман Вильфанд Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «На Волге ситуация такая, что прогнозируется половодье близкое к многолетним значениям, но может несколько ниже. Особенно в Заволжье, на юге. Там хорошо промерзшая почва до 70-90 сантиметров. Это значит, что при таянии снега вода как по асфальту будет стекать по водосбору в русло реки. И там будет обычное половодье», — сказал Роман Вильфанд. «Сложные условия половодья прогнозируются на многих участках Енисея и Лены. Начиная с осеннего периода там сложное замерзание льда. До значительной части там очень большая была высота замерзания, у некоторых маленькая. Поскольку у рек есть меандры, то есть излучины, это будет приводить к тому, что будут заторные процессы, связанные с формированием воды из льда, который постоянно будет взрываться во время излома рек», — добавил собеседник агентства. При этом, объяснил заслуженный метеоролог России, даже мелкое половодье являются угрозой для населения. «Я хочу напомнить, что даже малое половодье, небольшое, все равно представляет определенную опасность, поскольку в последние несколько десятилетий очень много строек и ферм построены в районе пойм. А пойма это та часть, которая, как правило, подтапливается во время половодья», — уточнил он. Что касается других частей страны, то Вильфанд отметил, что серьезных последствий для них не ожидается. «В центре Европейской России, на юге и на западе, ситуация достаточно спокойная, хотя снега и много было в течение зимы, но достаточно мягкое половодье. Это связано не с большим количеством снега, который действительно был, а с тем, что земля не промерзшая. Нынешняя зима была в декабре достаточно холодная, в январе, феврале теплая. Но дело в том, что когда ударили первые морозы, земля уже была покрыта снегом», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Весной 2022 года паводки грозят регионам, где протекают реки Волга, Енисей и Лена. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель и директор Гидрометцентра РФ, заслуженный метеоролог России Роман Вильфанд. «На Волге ситуация такая, что прогнозируется половодье близкое к многолетним значениям, но может несколько ниже. Особенно в Заволжье, на юге. Там хорошо промерзшая почва до 70-90 сантиметров. Это значит, что при таянии снега вода как по асфальту будет стекать по водосбору в русло реки. И там будет обычное половодье», — сказал Роман Вильфанд. «Сложные условия половодья прогнозируются на многих участках Енисея и Лены. Начиная с осеннего периода там сложное замерзание льда. До значительной части там очень большая была высота замерзания, у некоторых маленькая. Поскольку у рек есть меандры, то есть излучины, это будет приводить к тому, что будут заторные процессы, связанные с формированием воды из льда, который постоянно будет взрываться во время излома рек», — добавил собеседник агентства. При этом, объяснил заслуженный метеоролог России, даже мелкое половодье являются угрозой для населения. «Я хочу напомнить, что даже малое половодье, небольшое, все равно представляет определенную опасность, поскольку в последние несколько десятилетий очень много строек и ферм построены в районе пойм. А пойма это та часть, которая, как правило, подтапливается во время половодья», — уточнил он. Что касается других частей страны, то Вильфанд отметил, что серьезных последствий для них не ожидается. «В центре Европейской России, на юге и на западе, ситуация достаточно спокойная, хотя снега и много было в течение зимы, но достаточно мягкое половодье. Это связано не с большим количеством снега, который действительно был, а с тем, что земля не промерзшая. Нынешняя зима была в декабре достаточно холодная, в январе, феврале теплая. Но дело в том, что когда ударили первые морозы, земля уже была покрыта снегом», — подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра РФ.