29 марта 2022

Десятки курганцев ежедневно жалуются на цены в УФАС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Цены в магазинах «Лента» и «Метрополис» на 15 марта. Курган, детское питание, nan, смесь для кормления
Жалобы курганцев, связанные с товарами из магазинов, поступают на горячую линию УФАС Фото:
новость из сюжета
Цены на товары в России

На горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы Курганской области ежедневно звонят по 30-40 человек. Об этом 30 марта сообщила руководитель УФАС региона Татьяна Соболевская во время заседания Общественного совета при Курганском УФАС России, передает корреспондент URA.RU.

«Мы получаем порядка 30-40 звонков на горячую линию в день. Это обращения как из Кургана, так и из Курганской области. Конечно, жалобы у нас есть, и на дефицит сахара, и на то, что повышается стоимость на сезонные продукты [борщевой набор]. Мы такую информацию принимаем и перенаправляем [в центральный аппарат]», — рассказала Соболевская.

Глава УФАС отметила, что представители ведомства могут только реагировать на жалобы, связанные с 24 товарами первой необходимости. Также она сообщила URA.RU, что на горячую линию поступает много обращений, связанных с бытовой химией и детскими товарами. «К сожалению, это свободная цена, свободный рынок, который формируется из спроса предложения, и поэтому здесь государство не имеет оснований вмешиваться», — рассказала Соболевская. Она добавила, что антимонопольная служба сможет вмешаться если будут обнаружены случаи недобросовестной конкуренции.

Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы Курганской области ежедневно звонят по 30-40 человек. Об этом 30 марта сообщила руководитель УФАС региона Татьяна Соболевская во время заседания Общественного совета при Курганском УФАС России, передает корреспондент URA.RU. «Мы получаем порядка 30-40 звонков на горячую линию в день. Это обращения как из Кургана, так и из Курганской области. Конечно, жалобы у нас есть, и на дефицит сахара, и на то, что повышается стоимость на сезонные продукты [борщевой набор]. Мы такую информацию принимаем и перенаправляем [в центральный аппарат]», — рассказала Соболевская. Глава УФАС отметила, что представители ведомства могут только реагировать на жалобы, связанные с 24 товарами первой необходимости. Также она сообщила URA.RU, что на горячую линию поступает много обращений, связанных с бытовой химией и детскими товарами. «К сожалению, это свободная цена, свободный рынок, который формируется из спроса предложения, и поэтому здесь государство не имеет оснований вмешиваться», — рассказала Соболевская. Она добавила, что антимонопольная служба сможет вмешаться если будут обнаружены случаи недобросовестной конкуренции. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...