Десятки курганцев ежедневно жалуются на цены в УФАС

Жалобы курганцев, связанные с товарами из магазинов, поступают на горячую линию УФАС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

На горячую линию управления Федеральной антимонопольной службы Курганской области ежедневно звонят по 30-40 человек. Об этом 30 марта сообщила руководитель УФАС региона Татьяна Соболевская во время заседания Общественного совета при Курганском УФАС России, передает корреспондент URA.RU.

«Мы получаем порядка 30-40 звонков на горячую линию в день. Это обращения как из Кургана, так и из Курганской области. Конечно, жалобы у нас есть, и на дефицит сахара, и на то, что повышается стоимость на сезонные продукты [борщевой набор]. Мы такую информацию принимаем и перенаправляем [в центральный аппарат]», — рассказала Соболевская.

Глава УФАС отметила, что представители ведомства могут только реагировать на жалобы, связанные с 24 товарами первой необходимости. Также она сообщила URA.RU, что на горячую линию поступает много обращений, связанных с бытовой химией и детскими товарами. «К сожалению, это свободная цена, свободный рынок, который формируется из спроса предложения, и поэтому здесь государство не имеет оснований вмешиваться», — рассказала Соболевская. Она добавила, что антимонопольная служба сможет вмешаться если будут обнаружены случаи недобросовестной конкуренции.

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