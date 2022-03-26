26 марта 2022
25 марта 2022

В Курганском УФАС рассказали, о каких проверках сообщают в Москву

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Метрополис. Курган , торговля, продукты, магазин, покупатель, продукты питания, полки магазина, розница
Результаты мониторинга цен отправляют в Москву, где определяют, нужно ли реагировать Фото:
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Цены на товары в России

Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы еженедельно проверяют цены на 24 товара первой необходимости и направляют результаты мониторинга в Москву. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская.

«Еженедельно проводим мониторинг сетей федерального и регионального уровня. Стараемся выехать в различные районы. Мы фиксируем стоимость на 24 товарные группы, которые определены постановлением правительства. Данная информация передается в центральный аппарат. Потому что у ФАС нет таких мер реагирования, они есть только у правительства РФ», — рассказала Соболевская.

Список товаров первой необходимости:

  • Баранина (кроме бескостного мяса);
  • Вермишель;
  • Говядина (кроме бескостного мяса);
  • Капуста белокочанная свежая;
  • Картофель;
  • Крупа гречневая — ядрица;
  • Куры (кроме куриных окорочков);
  • Лук репчатый;
  • Масло подсолнечное;
  • Масло сливочное;
  • Молоко питьевое;
  • Морковь;
  • Мука пшеничная;
  • Пшено;
  • Рис шлифованный;
  • Рыба мороженая неразделанная;
  • Сахар-песок;
  • Свинина (кроме бескостного мяса);
  • Соль поваренная пищевая;
  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;
  • Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
  • Чай черный байховый;
  • Яблоки;
  • Яйца куриные.

По словам Соболевской, для применения мер реагирования необходимо, чтобы цена на один из этих товаров за 60 дней выросла больше, чем на 10% за два месяца. Ранее стало известно, что за два месяца стоимость капусты в регионе увеличилась на 5%. Помимо этого, выросла цена на сахар. При этом, по словам Соболевской, яблоки и отдельные крупы стали дешевле. Местные жители могут пожаловаться на рост цен по телефону горячей линии: 8 (3522) 46-39-55.

Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.

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Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы еженедельно проверяют цены на 24 товара первой необходимости и направляют результаты мониторинга в Москву. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская. «Еженедельно проводим мониторинг сетей федерального и регионального уровня. Стараемся выехать в различные районы. Мы фиксируем стоимость на 24 товарные группы, которые определены постановлением правительства. Данная информация передается в центральный аппарат. Потому что у ФАС нет таких мер реагирования, они есть только у правительства РФ», — рассказала Соболевская. Список товаров первой необходимости: По словам Соболевской, для применения мер реагирования необходимо, чтобы цена на один из этих товаров за 60 дней выросла больше, чем на 10% за два месяца. Ранее стало известно, что за два месяца стоимость капусты в регионе увеличилась на 5%. Помимо этого, выросла цена на сахар. При этом, по словам Соболевской, яблоки и отдельные крупы стали дешевле. Местные жители могут пожаловаться на рост цен по телефону горячей линии: 8 (3522) 46-39-55. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.
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© Служба новостей «URA.RU»
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