В Курганском УФАС рассказали, о каких проверках сообщают в Москву

28 марта 2022 в 19:11 Размер текста - 17 +

Результаты мониторинга цен отправляют в Москву, где определяют, нужно ли реагировать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы еженедельно проверяют цены на 24 товара первой необходимости и направляют результаты мониторинга в Москву. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская. «Еженедельно проводим мониторинг сетей федерального и регионального уровня. Стараемся выехать в различные районы. Мы фиксируем стоимость на 24 товарные группы, которые определены постановлением правительства. Данная информация передается в центральный аппарат. Потому что у ФАС нет таких мер реагирования, они есть только у правительства РФ», — рассказала Соболевская. Список товаров первой необходимости: Баранина (кроме бескостного мяса);

Вермишель;

Говядина (кроме бескостного мяса);

Капуста белокочанная свежая;

Картофель;

Крупа гречневая — ядрица;

Куры (кроме куриных окорочков);

Лук репчатый;

Масло подсолнечное;

Масло сливочное;

Молоко питьевое;

Морковь;

Мука пшеничная;

Пшено;

Рис шлифованный;

Рыба мороженая неразделанная;

Сахар-песок;

Свинина (кроме бескостного мяса);

Соль поваренная пищевая;

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;

Чай черный байховый;

Яблоки;

Яйца куриные. По словам Соболевской, для применения мер реагирования необходимо, чтобы цена на один из этих товаров за 60 дней выросла больше, чем на 10% за два месяца. Ранее стало известно, что за два месяца стоимость капусты в регионе увеличилась на 5%. Помимо этого, выросла цена на сахар. При этом, по словам Соболевской, яблоки и отдельные крупы стали дешевле. Местные жители могут пожаловаться на рост цен по телефону горячей линии: 8 (3522) 46-39-55. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы еженедельно проверяют цены на 24 товара первой необходимости и направляют результаты мониторинга в Москву. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская. «Еженедельно проводим мониторинг сетей федерального и регионального уровня. Стараемся выехать в различные районы. Мы фиксируем стоимость на 24 товарные группы, которые определены постановлением правительства. Данная информация передается в центральный аппарат. Потому что у ФАС нет таких мер реагирования, они есть только у правительства РФ», — рассказала Соболевская. Список товаров первой необходимости: По словам Соболевской, для применения мер реагирования необходимо, чтобы цена на один из этих товаров за 60 дней выросла больше, чем на 10% за два месяца. Ранее стало известно, что за два месяца стоимость капусты в регионе увеличилась на 5%. Помимо этого, выросла цена на сахар. При этом, по словам Соболевской, яблоки и отдельные крупы стали дешевле. Местные жители могут пожаловаться на рост цен по телефону горячей линии: 8 (3522) 46-39-55. Если вы живете в Курганской области и хотите рассказать нам о самых высоких ценах — напишите нам, поделитесь фото- и видеоматериалами через telegram-бот.