В Курганском УФАС рассказали, о каких проверках сообщают в Москву

Специалисты управления Федеральной антимонопольной службы еженедельно проверяют цены на 24 товара первой необходимости и направляют результаты мониторинга в Москву. Об этом URA.RU сообщила руководитель областного УФАС Татьяна Соболевская.
«Еженедельно проводим мониторинг сетей федерального и регионального уровня. Стараемся выехать в различные районы. Мы фиксируем стоимость на 24 товарные группы, которые определены постановлением правительства. Данная информация передается в центральный аппарат. Потому что у ФАС нет таких мер реагирования, они есть только у правительства РФ», — рассказала Соболевская.
Список товаров первой необходимости:
- Баранина (кроме бескостного мяса);
- Вермишель;
- Говядина (кроме бескостного мяса);
- Капуста белокочанная свежая;
- Картофель;
- Крупа гречневая — ядрица;
- Куры (кроме куриных окорочков);
- Лук репчатый;
- Масло подсолнечное;
- Масло сливочное;
- Молоко питьевое;
- Морковь;
- Мука пшеничная;
- Пшено;
- Рис шлифованный;
- Рыба мороженая неразделанная;
- Сахар-песок;
- Свинина (кроме бескостного мяса);
- Соль поваренная пищевая;
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки;
- Хлеб ржаной, ржано-пшеничный;
- Чай черный байховый;
- Яблоки;
- Яйца куриные.
По словам Соболевской, для применения мер реагирования необходимо, чтобы цена на один из этих товаров за 60 дней выросла больше, чем на 10% за два месяца. Ранее стало известно, что за два месяца стоимость капусты в регионе увеличилась на 5%. Помимо этого, выросла цена на сахар. При этом, по словам Соболевской, яблоки и отдельные крупы стали дешевле. Местные жители могут пожаловаться на рост цен по телефону горячей линии: 8 (3522) 46-39-55.
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