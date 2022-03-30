Малышева закрыла передачу «Жить здорово!»

Елена Малышева уведомила своих сотрудников о закрытии передачи «Жить здорово!» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Елена Малышева приняла решение закрыть свою программу «Жить здорово!» на «Первом канале». По предварительным данным, это связано с изменением сетки вещания канала.

«29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа „Жить здорово!“ закрывается. По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир. Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания», — сообщает telegram-канала Baza.

Передача «Жить здорово!» выходила на «Первом канале» с 2010 года. В передачи обсуждались вопросы здоровья и методы лечения различных заболеваний.