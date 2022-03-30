Малышева закрыла передачу «Жить здорово!»

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева уведомила своих сотрудников о закрытии передачи «Жить здорово!» Фото:

Телеведущая Елена Малышева приняла решение закрыть свою программу «Жить здорово!» на «Первом канале». По предварительным данным, это связано с изменением сетки вещания канала.

«29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа „Жить здорово!“ закрывается. По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир. Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания», — сообщает telegram-канала Baza.

Передача «Жить здорово!» выходила на «Первом канале» с 2010 года. В передачи обсуждались вопросы здоровья и методы лечения различных заболеваний.

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Телеведущая Елена Малышева приняла решение закрыть свою программу «Жить здорово!» на «Первом канале». По предварительным данным, это связано с изменением сетки вещания канала. «29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила, что программа „Жить здорово!“ закрывается. По словам телеведущей, передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир. Причиной для закрытия программы Малышевой стали изменения в сетке вещания», — сообщает telegram-канала Baza. Передача «Жить здорово!» выходила на «Первом канале» с 2010 года. В передачи обсуждались вопросы здоровья и методы лечения различных заболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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