Чиновницу челябинского минобразования отправили под арест

Суд избрал меру пресечения чиновницев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Советский районный суд Челябинска 30 марта избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 30 мая в отношении начальника контрактной службы регионального центра оценки качества и информатизации образования Елены Морданенко. Она призналась в получении взятки. Информацию об этом URA.RU подтвердили в прокуратуре Советского района, которая поддержала ходатайство следователя.

«Женщина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, вне изоляции от общества она может склонить свидетелей к даче выгодных для себя показаний. Расследование уголовного дела находится на начальном этап», — рассказали в прокуратуре.

Известно, что чиновница на допросе дала признательные показания, обвинение ей пока не предъявлено. Сейчас следствие ведет работу по установлению ее причастности к иным аналогичным преступным эпизодам. Отметим, женщину не задерживали. На допрос она пришла самостоятельно вместе с адвокатом.

Ранее, Контрольно-счетной палата региона выявила нарушения в региональном центре, подведомственном министерству образования региона. По материалам КСП возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в 2019—2021 годах подозреваемая получила взятку от предпринимателя в сумме 350 тысяч рублей за заключение контракта на поставку офисной техники.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками УФСБ по региону. По части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») женщине грозит наказание в виде штрафа либо лишения свободы на срок от семи до 12 лет со штрафом либо без такового.

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