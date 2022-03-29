Дата прощания с погибшим на Украине пермяком пока не назначена Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Погибший на Украине в ходе спецоперации контрактник из Добрянки (Пермский край) Дмитрий Данилов ждал рождения ребенка. Об этом URA.RU рассказала его мама военнослужащего Ольга Данилова. По ее словам, Дмитрий был разведчиком в морской пехоте. Службу пермяк проходил в Петропавловске-Камчатском. В апреле он собирался приехать на свою малую родину.

«25 апреля у него должен был быть отпуск, Дима собирался ко мне приехать. Его жена, Кристина, сейчас рядом со мной. Она в положении, в мае собирается рожать. Ждут мальчика. Уже и имя выбрали — Константин. Последний раз я с Димой 17 марта общалась по телефону. Он сказал, что их отправляют на Украину, после этого на связь он не выходил, а вчера нам сообщили, что сын погиб», — сказала Ольга Данилова.

По ее словам, Дмитрий «был очень добрым, веселым, отзывчивым». С 2012 по 2014 годы пермяк служил в пожарно-спасательной части города Добрянки. Его бывшие коллеги вспоминают о нем, как об ответственном и очень позитивном человеке, всегда готовым протянуть руку помощи.

«С ним никогда не страшно было идти ни на какой вызов. Дима был смелым, терпеливым и очень любил жизнь», — рассказал URA.RU пожарный-спасатель Михаил Баранцев. Дата прощания с военнослужащим пока не назначена.

Спецоперация российских войск по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин объявил, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры, техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами.

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