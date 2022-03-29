Глава гордумы обвинил жителей в том, что Тюмень — не миллионник

30 марта 2022 в 18:53 Размер текста - 17 +

Заболотный заявил, что стать мегаполисом Тюмени мешает недовольство людей строительством развязок Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Председатель думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что статус миллионника город не получает из-за недовольства жителей и отсутствия «культуры мегаполиса». Заявление спикера цитирует пресс-служба парламента на его сайте. «Чтобы соответствовать статусу города-миллионника, нам придется поменять менталитет. Создавать мегаполис из провинциального города — непростая задача. В миллионнике должны быть широкие проспекты, магистрали, а не только узкие исторические улочки. Но если мы начинаем говорить о строительстве развязок, то слышим возражения — люди не готовы терпеть неудобства», — цитирует Евгения Заболотного пресс-служба городской думы. Спикер также добавил, что мегаполису должна соответствовать определенная культура. Но отметил, что, по его мнению, у Тюмени это впереди. Ранее высказывания председателя городской думы уже становились объектом обсуждений. Так, Евгений Заболотный называл противников вакцинации мракобесами, а непривитых от коронавируса — более опасными, чем шахиды. После этих слов тюменцы подали заявления на депутата в следственный комитет, и потребовали от его коллег наказать председателя парламента. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что статус миллионника город не получает из-за недовольства жителей и отсутствия «культуры мегаполиса». Заявление спикера цитирует пресс-служба парламента на его сайте. «Чтобы соответствовать статусу города-миллионника, нам придется поменять менталитет. Создавать мегаполис из провинциального города — непростая задача. В миллионнике должны быть широкие проспекты, магистрали, а не только узкие исторические улочки. Но если мы начинаем говорить о строительстве развязок, то слышим возражения — люди не готовы терпеть неудобства», — цитирует Евгения Заболотного пресс-служба городской думы. Спикер также добавил, что мегаполису должна соответствовать определенная культура. Но отметил, что, по его мнению, у Тюмени это впереди. Ранее высказывания председателя городской думы уже становились объектом обсуждений. Так, Евгений Заболотный называл противников вакцинации мракобесами, а непривитых от коронавируса — более опасными, чем шахиды. После этих слов тюменцы подали заявления на депутата в следственный комитет, и потребовали от его коллег наказать председателя парламента.