29 марта 2022

Глава гордумы обвинил жителей в том, что Тюмень — не миллионник

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Очередное заседание городской думы. Тюмень, заболотный евгений
Заболотный заявил, что стать мегаполисом Тюмени мешает недовольство людей строительством развязок Фото:

Председатель думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что статус миллионника город не получает из-за недовольства жителей и отсутствия «культуры мегаполиса». Заявление спикера цитирует пресс-служба парламента на его сайте.

«Чтобы соответствовать статусу города-миллионника, нам придется поменять менталитет. Создавать мегаполис из провинциального города — непростая задача. В миллионнике должны быть широкие проспекты, магистрали, а не только узкие исторические улочки. Но если мы начинаем говорить о строительстве развязок, то слышим возражения — люди не готовы терпеть неудобства», — цитирует Евгения Заболотного пресс-служба городской думы.

Спикер также добавил, что мегаполису должна соответствовать определенная культура. Но отметил, что, по его мнению, у Тюмени это впереди.

Ранее высказывания председателя городской думы уже становились объектом обсуждений. Так, Евгений Заболотный называл противников вакцинации мракобесами, а непривитых от коронавируса — более опасными, чем шахиды. После этих слов тюменцы подали заявления на депутата в следственный комитет, и потребовали от его коллег наказать председателя парламента.

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Председатель думы Тюмени Евгений Заболотный заявил, что статус миллионника город не получает из-за недовольства жителей и отсутствия «культуры мегаполиса». Заявление спикера цитирует пресс-служба парламента на его сайте. «Чтобы соответствовать статусу города-миллионника, нам придется поменять менталитет. Создавать мегаполис из провинциального города — непростая задача. В миллионнике должны быть широкие проспекты, магистрали, а не только узкие исторические улочки. Но если мы начинаем говорить о строительстве развязок, то слышим возражения — люди не готовы терпеть неудобства», — цитирует Евгения Заболотного пресс-служба городской думы. Спикер также добавил, что мегаполису должна соответствовать определенная культура. Но отметил, что, по его мнению, у Тюмени это впереди. Ранее высказывания председателя городской думы уже становились объектом обсуждений. Так, Евгений Заболотный называл противников вакцинации мракобесами, а непривитых от коронавируса — более опасными, чем шахиды. После этих слов тюменцы подали заявления на депутата в следственный комитет, и потребовали от его коллег наказать председателя парламента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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