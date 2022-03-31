Диетолог Дианова назвала опасность зависимости от кофе

31 марта 2022 в 05:07 Размер текста - 17 +

Чрезмерное употребление кофе приводит к бессоннице и нарушению работоспособности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зависимость от кофе приводит к нарушению сна, снижению работоспособности, повышенной возбудимости, приступам изжоги и износу сердца. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Если начинаем употреблять кофе как не в себя, некоторые могут пить по 8-10 чашек в день, то нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон, а это у мужчин влияет и на эрекцию, сердце начинает работать на износ, появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока. А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — объяснила Нурия Дианова. В беседе с URA.RU диетолог, нутрициолог Ирина Писарева добавила, что избавиться от кофейной зависимости можно за три недели. «К кофе есть небольшое привыкание. Например, общение за чашечкой, одна, вторая. Или утром проснулся, выпил кофе на голодный желудок, сразу же энергия какая-то появляется, потому что идет тонизирование. В итоге организм привыкает к этому допингу. А потом ты день не пьешь кофе и у тебя начинается мандраж, да такой, что аж потрясывает, и уже требуется больше и больше кофеина. И очень тяжело бывает отказаться от этого. Но отказаться от кофе возможно, достаточно не пить его три недели и привычка отпадает», — подчеркнула она. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зависимость от кофе приводит к нарушению сна, снижению работоспособности, повышенной возбудимости, приступам изжоги и износу сердца. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. «Если начинаем употреблять кофе как не в себя, некоторые могут пить по 8-10 чашек в день, то нервная система перевозбуждается, нарушается восприимчивость, работоспособность, пропадает сон, а это у мужчин влияет и на эрекцию, сердце начинает работать на износ, появляется изжога, так как усиливается секреция желудочного сока. А если человек при этом еще и курит, то происходит просто убийство пищевода. Поэтому при употреблении кофе необходим баланс», — объяснила Нурия Дианова. В беседе с URA.RU диетолог, нутрициолог Ирина Писарева добавила, что избавиться от кофейной зависимости можно за три недели. «К кофе есть небольшое привыкание. Например, общение за чашечкой, одна, вторая. Или утром проснулся, выпил кофе на голодный желудок, сразу же энергия какая-то появляется, потому что идет тонизирование. В итоге организм привыкает к этому допингу. А потом ты день не пьешь кофе и у тебя начинается мандраж, да такой, что аж потрясывает, и уже требуется больше и больше кофеина. И очень тяжело бывает отказаться от этого. Но отказаться от кофе возможно, достаточно не пить его три недели и привычка отпадает», — подчеркнула она.