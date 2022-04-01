Депутат Щапов предложил забрать у чиновников дорогие иномарки

Российским чиновникам нужно запретить ездить на иномарках и машинах премиум-сегмента, они должны пересесть на отечественные автомобили. Такая мера поддержит российский автопром и позволит чиновникам стать ближе к гражданам. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов.
«Чиновникам нужно запретить не только ездить на иномарках, но еще и на автомобилях премиального сегмента — свыше определенной стоимости. Есть смысл законодательно зафиксировать, что в закупках могут участвовать только автомобили российского производства не выше назначенной суммы. Вопрос этой стоимости должны определить эксперты», — объяснил Михаил Щапов.
По словам депутата, подобная законодательная инициатива поможет поддержать российский автопром. «Такая политика позволит чиновникам стать ближе к народу, понять его нужды, а люди увидят, что представители власти не превращаются в „хозяев жизни“. Заодно такое решение будет стимулировать российское производство, чтобы оно было рентабельным, создаст необходимый объем спроса», — подчеркнул Щапов.
В 1997 году 1 апреля первый президент РФ Борис Ельцин подписал указ, согласно которому все российские чиновники должны были ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал вице-премьер Борис Немцов, это должно было поддержать отечественный автопром и сэкономить средства.
Российским чиновникам нужно запретить ездить на иномарках и машинах премиум-сегмента, они должны пересесть на отечественные автомобили. Такая мера поддержит российский автопром и позволит чиновникам стать ближе к гражданам. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов. «Чиновникам нужно запретить не только ездить на иномарках, но еще и на автомобилях премиального сегмента — свыше определенной стоимости. Есть смысл законодательно зафиксировать, что в закупках могут участвовать только автомобили российского производства не выше назначенной суммы. Вопрос этой стоимости должны определить эксперты», — объяснил Михаил Щапов. По словам депутата, подобная законодательная инициатива поможет поддержать российский автопром. «Такая политика позволит чиновникам стать ближе к народу, понять его нужды, а люди увидят, что представители власти не превращаются в „хозяев жизни“. Заодно такое решение будет стимулировать российское производство, чтобы оно было рентабельным, создаст необходимый объем спроса», — подчеркнул Щапов. В 1997 году 1 апреля первый президент РФ Борис Ельцин подписал указ, согласно которому все российские чиновники должны были ездить на российских автомобилях. Идею указа подсказал вице-премьер Борис Немцов, это должно было поддержать отечественный автопром и сэкономить средства.