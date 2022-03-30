Раненый полковник удерживал переправу под обстрелами ВСУ

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Полковник Денис Шишов защищал переправку несмотря на ранение в голову Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ходе специальной операции на Украине командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов смог захватить важную переправку, и удерживал ее под постоянным огнем националистов несмотря на ранение. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.

«Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», — сообщили в Минобороны.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.

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В ходе специальной операции на Украине командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов смог захватить важную переправку, и удерживал ее под постоянным огнем националистов несмотря на ранение. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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