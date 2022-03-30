Раненый полковник удерживал переправу под обстрелами ВСУ

В ходе специальной операции на Украине командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов смог захватить важную переправку, и удерживал ее под постоянным огнем националистов несмотря на ранение. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», — сообщили в Минобороны.
Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.
В ходе специальной операции на Украине командир гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Денис Шишов смог захватить важную переправку, и удерживал ее под постоянным огнем националистов несмотря на ранение. Об этом сообщили в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Денис Шишов, командуя подразделениями вверенного ему соединения, захватил переправу. Удерживая ее и расширяя плацдарм, он благодаря умелому управлению подчиненными отбил семь атак украинских националистов. Шишов получил осколочное ранение в голову. Невзирая на это, он продолжил командовать подразделениями, которые, несмотря на массированные обстрелы противника, удержали переправу до подхода основных сил», — сообщили в Минобороны. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин назвал решение о проведении спецоперации вынужденным. По словам президента, ее главная задача — защита жителей Донбасса от геноцида. По данным пороса ВЦИОМ, 79% респондентов положительно оценили решение президента.