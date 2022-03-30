Украинские националисты планировали применить биологическое оружие против граждан России и Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ.
«Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации. Выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия. Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков», — говорится в сообщении Минобороны.
Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру».
Украинские националисты планировали применить биологическое оружие против граждан России и Донбасса. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Минобороны РФ. «Вскрытые факты доказывают, что киевский режим всерьез рассматривал возможность использования биологического оружия против населения Донбасса и Российской Федерации. Выявлены конкретные должностные лица, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия. Это руководители подразделений и сотрудники Минобороны США, а также его основных компаний-подрядчиков», — говорится в сообщении Минобороны. Ранее Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденная мера, которая необходима для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Позже в Минобороны РФ сообщили об обнаружении сети биолабораторий на Украине, пишет «Национальная служба новостей». Владимир Путин заявил, что они контролируются Пентагоном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что финансированием лабораторий занимался сын президента США Джо Байдена Хантер, передает «Дни.ру».