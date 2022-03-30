Минобороны РФ: СБУ похищает украинцев за хорошее отношение к РФ

30 марта 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

Украинские националисты запугивают мирное население Харькова, обстреливая жилые дома, сообщает Минобороны РФ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», — сообщает Минобороны РФ. Также отмечается, что боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты мирных жителей Харькова. По информации министерства, переоборудованные «бандер-мобили» разъезжают по улицам города и запугивают горожан с помощью беспорядочной стрельбы по жилым домам из крупнокалиберных пулеметов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», — сообщает Минобороны РФ. Также отмечается, что боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты мирных жителей Харькова. По информации министерства, переоборудованные «бандер-мобили» разъезжают по улицам города и запугивают горожан с помощью беспорядочной стрельбы по жилым домам из крупнокалиберных пулеметов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.