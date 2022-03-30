30 марта 2022

Минобороны РФ: СБУ похищает украинцев за хорошее отношение к РФ

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Обстановка в Мариуполе после освобождения района города от ВСУ. Украина, пожар, пожарище, руины, последствия, украина, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО, специальная военная операция
Украинские националисты запугивают мирное население Харькова, обстреливая жилые дома, сообщает Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.

«По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», — сообщает Минобороны РФ.

Также отмечается, что боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты мирных жителей Харькова. По информации министерства, переоборудованные «бандер-мобили» разъезжают по улицам города и запугивают горожан с помощью беспорядочной стрельбы по жилым домам из крупнокалиберных пулеметов.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.

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Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», — сообщает Минобороны РФ. Также отмечается, что боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты мирных жителей Харькова. По информации министерства, переоборудованные «бандер-мобили» разъезжают по улицам города и запугивают горожан с помощью беспорядочной стрельбы по жилым домам из крупнокалиберных пулеметов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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