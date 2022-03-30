Минобороны РФ: СБУ похищает украинцев за хорошее отношение к РФ

Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России.
«По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», — сообщает Минобороны РФ.
Также отмечается, что боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты мирных жителей Харькова. По информации министерства, переоборудованные «бандер-мобили» разъезжают по улицам города и запугивают горожан с помощью беспорядочной стрельбы по жилым домам из крупнокалиберных пулеметов.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.
Служба безопасности Украины (СБУ) безвозвратно похищает мирных жителей Харькова за предположительно хорошее отношение к России. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны России. «По телефону и в социальных сетях люди стараются не общаться, осторожны в высказываниях, так как СБУ проводит массовые аресты гражданских лиц. Только за предположительно хорошее отношение к России людей забирают и они не возвращаются», — сообщает Минобороны РФ. Также отмечается, что боевики националистических батальонов создали «летучие эскадроны смерти» из автомобилей повышенной проходимости, которые были изъяты мирных жителей Харькова. По информации министерства, переоборудованные «бандер-мобили» разъезжают по улицам города и запугивают горожан с помощью беспорядочной стрельбы по жилым домам из крупнокалиберных пулеметов. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. Наступательные действия Вооруженных сил России осуществляются на различных направлениях: в результате заблокированы Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев. Под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области. Освобождены значительные территории Луганской и Донецкой народных республик.