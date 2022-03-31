РИАН: крымскую квартиру Зеленского национализируют

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Ялтинский международный экономический форум 2016. Ялта
Квартира Зеленского находится в поселке под Ялтой (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского национализируют. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правительстве республики.

«В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», — цитирует агентство слова источника. Поселок Ливадия расположен под Ялтой. Недвижимость президента Украины могут изъять в рамках национализации имущества украинских политиков, поддерживающих нынешний киевский режим.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал национализировать имущество украинских олигархов и политиков после того, как Зеленский подписал указ об изъятии российских активов. Все это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация.

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Крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского национализируют. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правительстве республики. «В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», — цитирует агентство слова источника. Поселок Ливадия расположен под Ялтой. Недвижимость президента Украины могут изъять в рамках национализации имущества украинских политиков, поддерживающих нынешний киевский режим. Глава Крыма Сергей Аксенов призвал национализировать имущество украинских олигархов и политиков после того, как Зеленский подписал указ об изъятии российских активов. Все это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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