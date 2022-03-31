РИАН: крымскую квартиру Зеленского национализируют

Квартира Зеленского находится в поселке под Ялтой (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Крымскую квартиру президента Украины Владимира Зеленского национализируют. Об этом сообщил РИА «Новости» источник в правительстве республики.

«В список имущества, которое подпадает под национализацию, также будут включены апартаменты Зеленского в Ливадии», — цитирует агентство слова источника. Поселок Ливадия расположен под Ялтой. Недвижимость президента Украины могут изъять в рамках национализации имущества украинских политиков, поддерживающих нынешний киевский режим.

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал национализировать имущество украинских олигархов и политиков после того, как Зеленский подписал указ об изъятии российских активов. Все это происходит на фоне спецоперации РФ на Украине, целью которой является денацификация и демилитаризация.