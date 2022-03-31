РФ начала устанавливать дипломатические отношения с «Талибаном»

Министерство иностранных дел РФ впервые выдало аккредитацию афганскому дипломату, представляющему правительство «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе конференции стран-соседей Афганистана.
«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИД уточнил, что новой администрации Афганистана удается справляться с «поддержанием государства на плаву», несмотря на экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США.
В конце августа военные Соединенных штатов покинули Афганистан после 20-летнего присутствия. После этого талибы захватили власть в стране, в сентябре движение взяло под контроль последнюю из 34 провинцию Панджшер. Позже президент России Владимир Путин заявил о необходимости поиска путей сотрудничества с «Талибаном», сообщает «Национальная служба новостей».
Министерство иностранных дел РФ впервые выдало аккредитацию афганскому дипломату, представляющему правительство «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе конференции стран-соседей Афганистана. «Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИД уточнил, что новой администрации Афганистана удается справляться с «поддержанием государства на плаву», несмотря на экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США. В конце августа военные Соединенных штатов покинули Афганистан после 20-летнего присутствия. После этого талибы захватили власть в стране, в сентябре движение взяло под контроль последнюю из 34 провинцию Панджшер. Позже президент России Владимир Путин заявил о необходимости поиска путей сотрудничества с «Талибаном», сообщает «Национальная служба новостей».