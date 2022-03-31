РФ начала устанавливать дипломатические отношения с «Талибаном»

Россия аккредитовала дипломата от правительства талибов, заявил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Министерство иностранных дел РФ впервые выдало аккредитацию афганскому дипломату, представляющему правительство «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе конференции стран-соседей Афганистана.

«Хотел бы отметить, что прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в нашем министерстве», — цитирует Лаврова РИА «Новости». Глава МИД уточнил, что новой администрации Афганистана удается справляться с «поддержанием государства на плаву», несмотря на экономические ограничения и военно-политическое давление со стороны США.

В конце августа военные Соединенных штатов покинули Афганистан после 20-летнего присутствия. После этого талибы захватили власть в стране, в сентябре движение взяло под контроль последнюю из 34 провинцию Панджшер. Позже президент России Владимир Путин заявил о необходимости поиска путей сотрудничества с «Талибаном», сообщает «Национальная служба новостей».