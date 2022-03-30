Игорь Рыбаков предложил напечатать деньги и раздать россиянам Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков предложил государству напечатать деньги и раздать их россиянам. Он пояснил, что это поможет завершить кризис в стране.

«До той поры, пока Россия может напечатать денег столько, сколько нефти отправила в мир, мы и будем сидеть на скудном пайке. Мы как будто сами пережимаем себе вены. У нас огромное количество лесов, недр разного типа. Под это все следует имитировать деньги и раздавать дешевые кредиты, буквально залить страну дешевыми деньгами», — сказал Рыбаков в видео на своем YouTube-канале.

Миллиардер добавил, что если в стране будут деньги, если у людей будут минимальные зарплаты в 100 тысяч рублей, тогда на рынке будут и потребители. В противном случае, по мнению Рыбакова, все рассказы про импортозамещение окажутся утопическими и сказочными.

Ранее миллиардер призывал бизнесменов и предпринимателей помочь россиянам в условиях санкций. Рыбаков выделил предпринимателей, занятых в сфере хозяйства. По его мнению, сфера хозяйства сможет обеспечить жителям нормальное существование.

Санкционное давление на Россию продолжается с начала «нулевых» и обострилось в последние месяцы. Антироссийские санкции со стороны Европы и США призваны «задушить» российскую экономику, нарушить жизнь миллионов россиян. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что такие методы являются агрессивными, однако он напомнил, что санкции также негативно отражаются на тех странах, которые их вводят.

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