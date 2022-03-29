Миллиардер призвал бизнес помочь россиянам во время санкций. Видео

29 марта 2022 в 11:57 Размер текста - 17 +

По мнению Игоря Рыбакова, большая надежда на сферу хозяйства Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков призвал российских бизнесменов и предпринимателей помочь россиянам во время санкций. В своем видео на YouTube Рыбаков попросил коллег не дать оставить народ без товаров первой необходимости. «Давайте, бизнесмены, братья, товарищи, поможем нашим людям, нашему народу не остаться без еды, не остаться без связи, без самого насущного и необходимого. Пожалуйста, предприниматели, подключайтесь!», — сказал в своем видео Рыбаков. Миллиардер добавил, что сейчас очень большая надежда именно на предпринимателей, которые обеспечивают устойчивость и непрерывность нашего хозяйственного комплекса. Именно они могут помочь людям заменить ушедшие с российского рынка товары. Ранее Рыбаков спрогнозировал дату окончания экономического кризиса, вызванного нестабильными геополитическими отношениями между странами. По мнению миллиардера, кризис продлится до 2026 года. Нестабильность отношений между странами возникла из-за введения санкций со стороны ЕС и США в адрес России после начала спецоперацию РФ на Украине. Ограничения призваны разрушить экономику России, навредить многим россиянам, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Это не первый санкционный пакет в адрес РФ. Вводя все новые и новые ограничения, западные страны вредят самим себе. Путин пояснил, что после введения ограничений, в странах Запада нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, разрушились кооперационные связи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Миллиардер из Челябинской области Игорь Рыбаков призвал российских бизнесменов и предпринимателей помочь россиянам во время санкций. В своем видео на YouTube Рыбаков попросил коллег не дать оставить народ без товаров первой необходимости. «Давайте, бизнесмены, братья, товарищи, поможем нашим людям, нашему народу не остаться без еды, не остаться без связи, без самого насущного и необходимого. Пожалуйста, предприниматели, подключайтесь!», — сказал в своем видео Рыбаков. Миллиардер добавил, что сейчас очень большая надежда именно на предпринимателей, которые обеспечивают устойчивость и непрерывность нашего хозяйственного комплекса. Именно они могут помочь людям заменить ушедшие с российского рынка товары. Ранее Рыбаков спрогнозировал дату окончания экономического кризиса, вызванного нестабильными геополитическими отношениями между странами. По мнению миллиардера, кризис продлится до 2026 года. Нестабильность отношений между странами возникла из-за введения санкций со стороны ЕС и США в адрес России после начала спецоперацию РФ на Украине. Ограничения призваны разрушить экономику России, навредить многим россиянам, говорил ранее президент РФ Владимир Путин. Это не первый санкционный пакет в адрес РФ. Вводя все новые и новые ограничения, западные страны вредят самим себе. Путин пояснил, что после введения ограничений, в странах Запада нарушились системы расчетов и логистики, выросла инфляция, разрушились кооперационные связи.