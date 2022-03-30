В челябинском городе сменили мэра после расследования ФСБ

Игорь Сапрыкин уступит свой кабинет энергетику Андрею Пульникову Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Новым главой Снежинска (Челябинская область) 31 марта избран замдиректора АО «Трансэнерго» Андрей Пульников. За него проголосовало большинство депутатов городского собрания, сообщили URA.RU в конкурсной комиссии. Его предшественник стал фигурантом расследования ФСБ.

«Кандидатуру Пульникова поддержал 21 из 25 народных избранников. Таким образом, он избран новым главой администрации Снежинска», — сообщил URA.RU вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров, курирующий муниципалитет.

Его соперник, сотрудник Федерального ядерного центра и местный депутат Андрей Сычев не получил значимой поддержки. Иных кандидатов на выборах не было: три претендента не прошли конкурсный фильтр.

Компания «Трансэнерго», одним из топ-менеджеров которой является Пульников, обеспечивает электроэнергией, теплом, водой и газом Федеральный ядерный центр и городские организации Снежинска. Кроме того, предприятие, где работают более 1,3 тысячи человек, является управляющей компанией для 80% жилого фонда города, то есть для всех многоквартирных домов.

Карьеру предыдущего главы Снежинска Игоря Сапрыкина испортило уголовное дело о халатности. В 2020 году он согласовал аренду земли для яхт-клуба на берегу озера, который вырубил там защитный лес. Ущерб городу оценили в 8 млн рублей, преступление выявила ФСБ, которая и ведет оперативное сопровождение уголовного дела.