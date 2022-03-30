30 марта 2022

Сотрудников пермской фабрики Nestle вернули на работу

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Виды города, Пермь, nestle, дом kitkat в россии
Все сотрудники вышли на работу Фото:
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Пермский филиал Nestle вернул работников производственных линий шоколада KitKat. Ранее сотрудников вывели на простой с сохранением 2/3 заработной платы.

«Все сотрудники производственных линий шоколада KitKat вышли на работу», — сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на профсоюзную организацию рабочих Nestle. Когда именно сотрудники вернулись на работу и чем именно заняты, на производстве не сообщили.

Ранее крайсовпроф сообщал, что рабочих предприятия вывели в простой. Тогда производство закрывать не собирались, но дальнейшие планы были неизвестны. До этого Nestle сообщала, что приостанавливает производство KitKat и Nesquik в России.

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Пермский филиал Nestle вернул работников производственных линий шоколада KitKat. Ранее сотрудников вывели на простой с сохранением 2/3 заработной платы. «Все сотрудники производственных линий шоколада KitKat вышли на работу», — сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на профсоюзную организацию рабочих Nestle. Когда именно сотрудники вернулись на работу и чем именно заняты, на производстве не сообщили. Ранее крайсовпроф сообщал, что рабочих предприятия вывели в простой. Тогда производство закрывать не собирались, но дальнейшие планы были неизвестны. До этого Nestle сообщала, что приостанавливает производство KitKat и Nesquik в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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