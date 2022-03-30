Сотрудников пермской фабрики Nestle вернули на работу

Все сотрудники вышли на работу Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Пермский филиал Nestle вернул работников производственных линий шоколада KitKat. Ранее сотрудников вывели на простой с сохранением 2/3 заработной платы.

«Все сотрудники производственных линий шоколада KitKat вышли на работу», — сообщает «Новый Компаньон» со ссылкой на профсоюзную организацию рабочих Nestle. Когда именно сотрудники вернулись на работу и чем именно заняты, на производстве не сообщили.

Ранее крайсовпроф сообщал, что рабочих предприятия вывели в простой. Тогда производство закрывать не собирались, но дальнейшие планы были неизвестны. До этого Nestle сообщала, что приостанавливает производство KitKat и Nesquik в России.