Пермский филиал Nestle отправил сотрудников в простой

Линия «KitKat» на фабрике может быть перепрофилирована Фото: Василий Заболотных © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудников линии про производству шоколада «KitKat» 26 и 27 марта отправили в простой. Об этом сообщается на сайте пермского крайсовпрофа со ссылкой на председателя профсоюзной организации «Нестле Россия» Светлану Кузьминых.

«На собраниях руководители подразделений сотрудникам сообщали, что производство закрывать не планируется. Однако уже в эту субботу и воскресенье, 26 и 27 марта, работников линий по производству шоколада „KitKat“ вывели в простой с оплатой 2/3 от оклада», — говорится в сообщении. По словам Кузьминых, дальнейшие планы пока не понятны. Производство может быть перепрофилировано.

Заместитель председателя профсоюза работников агропромышленного комплекса России Галина Юрова добавила, что заводы «Nestle» в России продолжат работать. «Если ранее в „Nestle“ заявляли, что не будут уходить с российского рынка, то теперь они не могут вывести полученную тут прибыль. К тому же на компанию оказывается сильное давление», — отмечает Галина Юрова. По ее словам, сотрудники опасаются перепрофилирования, потому что из-за угрозы национализации больших сокращений штаба компания проводить не планирует.

На прошлой неделе Nestle заявила, что приостанавливает производство «KitKat». В пермском филиале тогда сообщали, что работа продолжается. Трудинспекция на всякий случай отправила им предостережение о недопустимости увольнений сотрудников. Заявление Nestle является частью антироссийских санкций, которые западные страны усилили после начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Президент РФ Владимир Путин заявил, что настоящей целью санкций является отмена России как государства.

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