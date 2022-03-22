Завод пермского миллиардера не выплатит обещанные дивиденды

Акционеры должны были получить дивиденды объемом 1,143 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Акционеры Соликамского магниевого завода (СМЗ), одним из которых является пермский олигарх Петр Кондрашов, не получат обещанные в феврале рекордные за историю компании дивиденды объемом 1,143 млрд рублей. Это стало невозможным из-за решения Арбитражного суда Пермского края.

«Собрание акционеров СМЗ не смогло рассмотреть вопрос о выплате дивидендов. Арбитражный суд по заявлению генпрокуратуры наложил запрет совладельцам предприятия голосовать по этому пункту. Надзорный орган требует признать незаконным акционирование предприятия в 1992 году и вернуть контрольный пакет в собственность государства», — пишет «Коммерсант-Прикамье».

Кроме того, собеседники издания, близкие к руководству завода, сообщили, что акционеры, которые имели право голоса, сами передумали распределять дивиденды в связи с введением санкций западных стран в отношении РФ. В текущей экономической ситуации они решили оставить средства на поддержание стабильности завода.

Экономические санкции Евросоюз начал вводить после начала вынужденной спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Сейчас Россия готовит ответные ограничительные меры.

Ранее URA.RU сообщало, что Арбитражный суд признал недействительными часть сделок с кипрскими компаниями, которые приобрели акции завода в интересах акционеров Петра Кондрашова, Тимура Старостина и Сергея Кирпичева. Идею вернуть завод государству поддерживают и в Госдуме.

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