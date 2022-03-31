Депутат Рашкин пообещал больше никогда не охотиться

31 марта 2022 в 14:15 Размер текста - 17 +

Валерий Рашкин уже закрыл разрешение на хранение оружия Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте Депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте заявил, что принял решение не заниматься деятельностью, связанной с охотой. Об этом политик рассказал журналистам. «Я принял для себя решение — с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — приводит комментарий депутата ТАСС. Рашкин также отметил, что в связи с этими событиями он пережил стресс. Теперь он будет заниматься благотворительностью в сфере животного мира. Политик подчеркнул, что желание заниматься охотой у него отпало. Ранее сообщалось, что депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Сейчас депутат находится под судебным следствием. Уголовное дело находится в производстве Калининского районного суда Саратовской области. По данным сайта суда известно, что по итогам предварительного слушания назначено судебное заседание. Одновременно судом была изменена ранее избранная в отношении Рашкина мера пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Депутат Госдумы, коммунист Валерий Рашкин, обвиняемый в незаконной охоте заявил, что принял решение не заниматься деятельностью, связанной с охотой. Об этом политик рассказал журналистам. «Я принял для себя решение — с охотой завязать. На охоту выезжать больше не буду. Все свое оружие добровольно отдал в магазин на продажу. Я закрыл разрешение на хранение оружия. Много пережито, огромный стресс. Благотворительностью заниматься буду, помогать развитию животного мира буду. Если погулять походить по лесу — буду. Но ружье не возьму, ни душа, ни сердце к этому не лежит», — приводит комментарий депутата ТАСС. Рашкин также отметил, что в связи с этими событиями он пережил стресс. Теперь он будет заниматься благотворительностью в сфере животного мира. Политик подчеркнул, что желание заниматься охотой у него отпало. Ранее сообщалось, что депутат ГД Валерий Рашкин признался в убийстве лося. По его словам, из-за плохой видимости он спутал животное с кабаном. Сейчас депутат находится под судебным следствием. Уголовное дело находится в производстве Калининского районного суда Саратовской области. По данным сайта суда известно, что по итогам предварительного слушания назначено судебное заседание. Одновременно судом была изменена ранее избранная в отношении Рашкина мера пресечения в виде запрета определенных действий на подписку о невыезде и надлежащем поведении.