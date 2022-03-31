На Украине распространяют фейк о передислокации войск РФ. Фото

31 марта 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Россия кардинально сокращает боевые действия на киевском и черниговском направлениях Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине СМИ и telegram-каналы Украины распространяют ложную информацию о стягивании Россией военной техники к границе. В качестве подтверждения данных предоставляются фотографии годичной давности. «Россия продолжает группировать войска и накапливать устаревшую технику. Сейчас в Курской области, расположенной у украинской границы, насчитывается больше техники, чем было 24 февраля», — сообщает telegram-канал «Украина Сейчас: новости, война, Россия» (1,3 млн подписчиков) со ссылкой на местных волонтеров. В качестве подтверждения информации канал прикладывает к посту два снимка. Однако при тщательном изучении снимков можно узнать, что они являются архивными и не имеют отношения к текущей ситуации. Первый сделан в прошлом году в Смоленской области и был опубликован американским изданием POLITICO. Второй снимок взят из аккаунта в соцсетях фотографа Ланы Сатор, которая снимает военные свалки и заброшенные поселения. Сам кадр был сделан 11 ноября 2021 года. «Эпичные военные свалки», — гласит подпись Сатор под серией фотографий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 29 марта стало известно, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин после российско-украинских переговоров в Стамбуле. Фото: соцсети Фото: соцсети Ланы Сатор Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

СМИ и telegram-каналы Украины распространяют ложную информацию о стягивании Россией военной техники к границе. В качестве подтверждения данных предоставляются фотографии годичной давности. «Россия продолжает группировать войска и накапливать устаревшую технику. Сейчас в Курской области, расположенной у украинской границы, насчитывается больше техники, чем было 24 февраля», — сообщает telegram-канал «Украина Сейчас: новости, война, Россия» (1,3 млн подписчиков) со ссылкой на местных волонтеров. В качестве подтверждения информации канал прикладывает к посту два снимка. Однако при тщательном изучении снимков можно узнать, что они являются архивными и не имеют отношения к текущей ситуации. Первый сделан в прошлом году в Смоленской области и был опубликован американским изданием POLITICO. Второй снимок взят из аккаунта в соцсетях фотографа Ланы Сатор, которая снимает военные свалки и заброшенные поселения. Сам кадр был сделан 11 ноября 2021 года. «Эпичные военные свалки», — гласит подпись Сатор под серией фотографий. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. 29 марта стало известно, что Россия кардинально сократит боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Об этом заявил замминистра обороны России Александр Фомин после российско-украинских переговоров в Стамбуле.