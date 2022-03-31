В совете при Госдуме рассказали, куда отправят служить срочников

31 марта 2022 в 14:56 Размер текста - 17 +

Российские срочники будут служить в учебных частях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские солдаты срочники, которые отправятся в армию во время весеннего призыва, будут проходить службу в специальных учебных частях. Ни один из них не будет принимать участие в спецоперации РФ на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что большинство срочников будут проходить обучение в учебных частях. Он совершенно четко сказал, что ни один из них не попадет в горячие точки. Ни в какие, ни на Украину, ни в какую-либо другую горячую точку, которая может вдруг образоваться. Этому заявлению можно верить, тем более, что и президент это обещал», — пояснила Ольга Леткова. Собеседница агентства указала, что ранее произошел один казус, связанный со срочниками на Украине, но больше подобная ситуация не повторится. «Да, случился один казус, но ребята не воевали, они были в медсанбате, собирали раненых в тылу после боев. И эта роль срочников была аннулирована в военных действиях на Украине. Теперь ни один срочник туда не попадет. Этим заявлениям можно верить, одной оплошности хватило, и родителям солдат беспокоиться не нужно. Нужно еще отметить, что одни ребята уходят, а другие возвращаются. Это тоже свидетельство того, что срочники наши не воюют на Украине, а сидят в своих частях», — указала Леткова. Директор по развитию, член президиума «Союза отцов» Алексей Чегодаев подтвердил, что в спецоперации участвуют только профессиональные военные. «В спецоперации участвует только профессиональная армия. Так совпало, что сейчас идет весенний призыв, но призывники на Украину не отправятся, там служат контрактники, те, кто уже даже прошел разные горячие точки. Что касается призывников, это отбор, учебка. Созданы все условия для нормальной службы. Ни на какую картошку, ни на какие боевые действия сейчас ребят не отправляют, четко готовят по специальностям в учебках и дают возможность служить и осваивать навыки, учиться оказывать первую помощь, действовать в сложных ситуациях, владеть оружием. Кроме того, сейчас много средств коммуникации, в учебках и ротные командиры, и офицеры поддерживают связь с родителями, беспокоиться не нужно, нет того, чего мы боялись в 90-е годы, нет дедовщины», — подытожил Чегодаев. С 1 апреля по 15 июля 2022 года в России пройдет весенний призыв на военную службу. Всего в армию отправятся 134 500 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Российский лидер указал, что цель операции — денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские солдаты срочники, которые отправятся в армию во время весеннего призыва, будут проходить службу в специальных учебных частях. Ни один из них не будет принимать участие в спецоперации РФ на Украине. Об этом в разговоре с URA.RU заявила член экспертного совета комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Леткова. «Министр обороны РФ Сергей Шойгу сделал заявление о том, что большинство срочников будут проходить обучение в учебных частях. Он совершенно четко сказал, что ни один из них не попадет в горячие точки. Ни в какие, ни на Украину, ни в какую-либо другую горячую точку, которая может вдруг образоваться. Этому заявлению можно верить, тем более, что и президент это обещал», — пояснила Ольга Леткова. Собеседница агентства указала, что ранее произошел один казус, связанный со срочниками на Украине, но больше подобная ситуация не повторится. «Да, случился один казус, но ребята не воевали, они были в медсанбате, собирали раненых в тылу после боев. И эта роль срочников была аннулирована в военных действиях на Украине. Теперь ни один срочник туда не попадет. Этим заявлениям можно верить, одной оплошности хватило, и родителям солдат беспокоиться не нужно. Нужно еще отметить, что одни ребята уходят, а другие возвращаются. Это тоже свидетельство того, что срочники наши не воюют на Украине, а сидят в своих частях», — указала Леткова. Директор по развитию, член президиума «Союза отцов» Алексей Чегодаев подтвердил, что в спецоперации участвуют только профессиональные военные. «В спецоперации участвует только профессиональная армия. Так совпало, что сейчас идет весенний призыв, но призывники на Украину не отправятся, там служат контрактники, те, кто уже даже прошел разные горячие точки. Что касается призывников, это отбор, учебка. Созданы все условия для нормальной службы. Ни на какую картошку, ни на какие боевые действия сейчас ребят не отправляют, четко готовят по специальностям в учебках и дают возможность служить и осваивать навыки, учиться оказывать первую помощь, действовать в сложных ситуациях, владеть оружием. Кроме того, сейчас много средств коммуникации, в учебках и ротные командиры, и офицеры поддерживают связь с родителями, беспокоиться не нужно, нет того, чего мы боялись в 90-е годы, нет дедовщины», — подытожил Чегодаев. С 1 апреля по 15 июля 2022 года в России пройдет весенний призыв на военную службу. Всего в армию отправятся 134 500 человек. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Президент России Владимир Путин заявил о начале спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Российский лидер указал, что цель операции — денацификация и демилитаризация страны, а также освобождение жителей Донбасса от многолетнего геноцида.