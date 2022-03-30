30 марта 2022

Челябинский министр объяснил рост цен на овощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Кобылин, министр сельского хозяйства Челябинской области. Челябинск, кобылин алексей
Алексей Кобылин заявил, что больше всего подорожали импортные продукты Фото:
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Повышение стоимости овощей в торговых сетях Челябинской области связано с тем, что ретейлеры начали закупать более дорогой сегмент продукции. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин.

«Начинается период активной закупки овощей из республик средней и центральной Азии. Небольшой скачек цен связан с тем, что торговые сети переориентируются на более дорогой сегмент», — сообщил министр на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция».

Кобылин добавил, что также на изменение стоимости овощей повлиял скачущий валютный курс. Министр отметил, что больше всего подорожали импортные продукты.

На этой же встрече с журналистами Кобылин сообщил, что продовольственный рынок в Челябинской области на сегодняшний день стабилен и обеспечивает себя с большим профицитом. Жители региона, по словам министра, не останутся голодными.

Цены на продукты в торговых сетях Челябинской области резко повысились. Это связано с антироссийским санкциями со стороны Европы и США. В России после очередного пакета ограничений началась программа импортозамещения, а президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения негативно сказались и на тех странах, которые их ввели.

Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.

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Повышение стоимости овощей в торговых сетях Челябинской области связано с тем, что ретейлеры начали закупать более дорогой сегмент продукции. Об этом 31 марта заявил министр сельского хозяйства Челябинской области Алексей Кобылин. «Начинается период активной закупки овощей из республик средней и центральной Азии. Небольшой скачек цен связан с тем, что торговые сети переориентируются на более дорогой сегмент», — сообщил министр на встрече с журналистами в рамках проекта «Большая редакция». Кобылин добавил, что также на изменение стоимости овощей повлиял скачущий валютный курс. Министр отметил, что больше всего подорожали импортные продукты. На этой же встрече с журналистами Кобылин сообщил, что продовольственный рынок в Челябинской области на сегодняшний день стабилен и обеспечивает себя с большим профицитом. Жители региона, по словам министра, не останутся голодными. Цены на продукты в торговых сетях Челябинской области резко повысились. Это связано с антироссийским санкциями со стороны Европы и США. В России после очередного пакета ограничений началась программа импортозамещения, а президент РФ Владимир Путин заявил, что ограничения негативно сказались и на тех странах, которые их ввели. Если вы — сотрудник предприятия, которое закрывается, и вы столкнулись с какими-либо проблемами, или просто хотите что-то рассказать — напишите нам.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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