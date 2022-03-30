30 марта 2022

Пермскому заводу устроили проверку в связи с простоем работников

© Служба новостей «URA.RU»
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Фанерный комбинат Свеза, производство. Тюмень, рабочие в цехе, фанера, фанерный комбинат, свеза
Простой на комбинате продлится до 1 апреля Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Гострудинспекция Пермского края устроила проверку на фанерном комбинате компании «Свеза» в поселке Уральский. Поводом послужила информация о временном простое работников предприятия, сообщается на сайте ведомства.

«По результатам мониторинга ситуации с высвобождением работников в Пермском крае государственная инспекция труда в Пермском крае направила ООО „СВЕЗА Уральский“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства», — говорится на сайте гострудинспекции по Прикамью.

Ранее стало известно, что на фанерном комбинате в Уральском в простой отправлена часть сотрудников (по данным гострудинспекции — 237 работников). По сообщению пресс-службы компании «Свеза», им выплачивается 2/3 от среднего размера зарплаты. Простой на комбинате продлится до 1 апреля. Компания объясняла, что была вынуждена пойти на такой шаг из-за «сложившейся политической и экономической ситуации в стране».

США, а также ряд стран Запада ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов, госслужащих и депутатов. Они стали ответом на проведение российскими войсками на территории Украины спецоперации по демилитаризации и денацификации этой страны. Как отмечал президент страны Владимир Путин, санкции преследуют цель отменить Россию, запретить ее историю и наложить табу на историю страны и ее роли в важнейших мировых событиях.

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Гострудинспекция Пермского края устроила проверку на фанерном комбинате компании «Свеза» в поселке Уральский. Поводом послужила информация о временном простое работников предприятия, сообщается на сайте ведомства. «По результатам мониторинга ситуации с высвобождением работников в Пермском крае государственная инспекция труда в Пермском крае направила ООО „СВЕЗА Уральский“ предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства», — говорится на сайте гострудинспекции по Прикамью. Ранее стало известно, что на фанерном комбинате в Уральском в простой отправлена часть сотрудников (по данным гострудинспекции — 237 работников). По сообщению пресс-службы компании «Свеза», им выплачивается 2/3 от среднего размера зарплаты. Простой на комбинате продлится до 1 апреля. Компания объясняла, что была вынуждена пойти на такой шаг из-за «сложившейся политической и экономической ситуации в стране». США, а также ряд стран Запада ввели санкции в отношении российских компаний, бизнесменов, госслужащих и депутатов. Они стали ответом на проведение российскими войсками на территории Украины спецоперации по демилитаризации и денацификации этой страны. Как отмечал президент страны Владимир Путин, санкции преследуют цель отменить Россию, запретить ее историю и наложить табу на историю страны и ее роли в важнейших мировых событиях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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