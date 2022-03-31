За первую минуту записи в школы екатеринбуржцы подали 2000 заявок

01 апреля 2022 в 12:13 Размер текста - 17 +

После подачи заявления необходимо подтвердить оригиналы документов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге подвели итоги первого дня записи будущих первоклассников в школы. За 1 апреля родители детей подали около 18 тысяч заявлений, только за первую минуту было отправлено около двух тысяч заявок. Об этом сообщили начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко и замминистра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин на онлайн-брифинге. «В приемную кампанию 2022 года Екатеринбург открыл 23 300 мест для первоклассников. По состоянию на 10 утра было подано 18 000 заявлений, из которых зарегистрировано 16 тысяч заявлений. После подачи заявления необходимо подтвердить оригиналы документов. Это можно сделать на портале госуслуг, в МФЦ и ЦМУ (Центр муниципальных услуг). Можно обратиться в школу», — отметил Константин Шевченко. По итогам прошедшей ночи запись в первые классы прошла успешно. «Только за первую минуту в Екатеринбурге было подано около двух тысяч заявлений. Пиковая нагрузка продолжалась 7 минут. В это период горожане подавали по 55 заявлений в секунду. После пик спал и ситуация стабилизировалась», — сообщил Роман Маточкин. В ночь на 1 апреля стартовала запись детей в первые классы. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией, в том числе имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Екатеринбурге подвели итоги первого дня записи будущих первоклассников в школы. За 1 апреля родители детей подали около 18 тысяч заявлений, только за первую минуту было отправлено около двух тысяч заявок. Об этом сообщили начальник департамента образования Екатеринбурга Константин Шевченко и замминистра цифрового развития и связи Свердловской области Роман Маточкин на онлайн-брифинге. «В приемную кампанию 2022 года Екатеринбург открыл 23 300 мест для первоклассников. По состоянию на 10 утра было подано 18 000 заявлений, из которых зарегистрировано 16 тысяч заявлений. После подачи заявления необходимо подтвердить оригиналы документов. Это можно сделать на портале госуслуг, в МФЦ и ЦМУ (Центр муниципальных услуг). Можно обратиться в школу», — отметил Константин Шевченко. По итогам прошедшей ночи запись в первые классы прошла успешно. «Только за первую минуту в Екатеринбурге было подано около двух тысяч заявлений. Пиковая нагрузка продолжалась 7 минут. В это период горожане подавали по 55 заявлений в секунду. После пик спал и ситуация стабилизировалась», — сообщил Роман Маточкин. В ночь на 1 апреля стартовала запись детей в первые классы. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией, в том числе имеющих первоочередное и преимущественное право зачисления.