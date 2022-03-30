С первого апреля появится возможность записи детей в первый класс на портале Госуслуг Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В ночь на 1 апреля стартует запись детей в первые классы. Чтобы избежать перегрузок сайта госуслуг, принимать заявления от жителей разных районов будут в разное время. URA.RU объясняет, что нужно сделать екатеринбуржцам, чтобы 1 сентября их дети без проблем пошли в 1-й класс.

Запись детей в начальную школу проводится в два этапа:

Первый этап стартует с 1 апреля по 30 июня текущего года. В этот период можно записать тех детей, которые проживают на закрепленной за школой территорией, в том числе граждане, имеющие первоочередное и преимущественное право зачисления. Граждане, обладающие преимущественным правом зачисления, подают заявления без учета территориальной привязки. Граждане, обладающие первоочередным правом зачисления, подают заявление в соответствии с адресной привязкой.

Срок подачи заявления:

Лица, зарегистрированные на закрепленной за учреждением территории в Академическом, Верх-Исетском, Ленинском и Кировском районе подают заявления с 00:00 часов 1 апреля текущего года по 30 июня текущего года;

Лица, зарегистрированные на закрепленной за учреждением территории в Орджоникидзевском и Чкаловском районе подают заявление с 06:00 часов 1 апреля текущего года по 30 июня текущего года;

Лица, зарегистрированные на закрепленной за учреждением территории в Железнодорожном и Октябрьском районе с 07:00 часов 1 апреля текущего года по 30 июня текущего года.

Второй этап стартует с 6 июля по 5 сентября. В этот период можно записать тех детей, которые не живут на закрепленной за образовательным учреждением территории. Прием ребенка в 1-й класс в таком случае возможен лишь при наличии свободных мест. У тех ребят, чьи братья и сестры уже учатся в данной школе, есть преимущественное право на зачисление, если они живут в одной семье и прописаны по одному адресу.

Как подать заявление?

Можно и через Госуслуги, выбрав услугу «Зачисление в 1-й класс следующего учебного года (2022 — 2023)». Кнопка «Подать заявление» будет работать с 1 апреля. Можно подать заявление в любом многофункциональном центре (МФЦ), через МКУ (Центр муниципальных услуг — прим. ред) или лично обратиться в школу.

В заявлении должны быть указаны следующие данные:

ФИО ребенка и родителя;

Дата рождения ребенка;

Адрес места жительства или места пребывания ребенка и родителя;

Адрес электронной почты, номер телефона родителя;

Сведения о наличии права внеочередного, первоочередного или преимущественного приема;

Согласие на обработку персональных данных.

Для детей иностранных граждан могут потребоваться дополнительные документы, список которых можно найти на сайте госуслуг.

Чтобы записать ребенка в 1-й класс школы, необходимо предоставить пакет документов:

Копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

Копия свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя и дошкольника;

Копия документа о регистрации ребенка по месту жительства (по месту пребывания на закрепленной территории) или справка о приеме документов для оформления регистрации по месту жительства — на первом этапе подачи заявлений;

Копия документа, подтверждающего установление опеки или попечительства (при необходимости);

Копия свидетельства о рождении полнородных и неполнородных брата и (или) сестры (если необходимо);

Копии документов, подтверждающих право ребенка на внеочередной или первоочередной прием в школу;

Копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии).

Ранее URA.RU писало, что подать заявление на зачисление в первый класс по месту регистрации нужно до 30 июня. Сообщение о зачислении придет в личный кабинет на Госуслугах. Напомним, что в некоторых районах Екатеринбурга родителей будущих первоклассников ждет обновленная приемная кампания-2022.

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Фото: URA.RU

Госуслуги внесли в список социально значимых ресурсов, благодаря этому портал стал бесплатным на территории РФ. Также в реестр попала соцсеть «ВКонтакте». Они будут доступны для россиян даже при нулевом балансе. С 2024 года планируется, что граждане будут получать на Госуслугах все справки, пособия и выплаты.

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