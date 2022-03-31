Путин отчитался о доходах 31 марта 2022 в 16:14 Размер текста - 17 + Путин подал декларацию о доходах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Подал», — отметил Песков на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Согласно декларации о доходах, которая была опубликована в апреле 2021 года, Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет телеканал 360. Вместе с этим стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ за 2020 год. Раскрыты и доходы главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Подал», — отметил Песков на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Согласно декларации о доходах, которая была опубликована в апреле 2021 года, Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет телеканал 360. Вместе с этим стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ за 2020 год. Раскрыты и доходы главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям