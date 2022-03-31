Путин отчитался о доходах

Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да. Подал», — отметил Песков на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Согласно декларации о доходах, которая была опубликована в апреле 2021 года, Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет телеканал 360. Вместе с этим стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ за 2020 год. Раскрыты и доходы главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT.
Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Подал», — отметил Песков на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Согласно декларации о доходах, которая была опубликована в апреле 2021 года, Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет телеканал 360. Вместе с этим стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ за 2020 год. Раскрыты и доходы главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT.