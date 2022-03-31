Путин отчитался о доходах

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Чествование Олимпийской сборной команды России в Кремле. Москва, портрет, путин владимир
Путин подал декларацию о доходах Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да. Подал», — отметил Песков на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Согласно декларации о доходах, которая была опубликована в апреле 2021 года, Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет телеканал 360. Вместе с этим стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ за 2020 год. Раскрыты и доходы главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT.

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Президент России Владимир Путин подал декларацию о своих доходах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Да. Подал», — отметил Песков на конференц-колле, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Согласно декларации о доходах, которая была опубликована в апреле 2021 года, Путин за 2020 год заработал почти 10 миллионов рублей, пишет телеканал 360. Вместе с этим стали известны имена самых богатых депутатов Госдумы РФ за 2020 год. Раскрыты и доходы главы правительства Михаила Мишустина, уточняет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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