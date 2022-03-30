Курганского врача ждет суд за взятки и помощь «откосить» от армии

Женщина за деньги выписывала заключения о наличии болезней, с которыми в армию не берут Фото: Екатерина Сычкова

Заведующая одного из медицинских учреждений Курганской области предстанет перед судом за взятки от лиц, подлежащих призыву на военную службу. Обвинительное заключение по уголовному делу уже утверждено заместителем прокурора Кургана, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«В ходе следствия установлено, что в период с 2019 по 2020 годы местная жительница через посредников получала взятки от лиц, подлежащих призыву на военную службу, за выдачу им поддельных медицинских заключений о наличии заболевания, являющегося основанием для освобождения от военной службы. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Курганский городской суд», — говорится в сообщении.

«Врач получила взятки не менее чем от девяти призывников», — уточнили в следственном управлении СК России. Личность медработника удалось установить в результате совместных следственно-оперативных мероприятий, проведенных СК и сотрудниками МВД. Женщина признала свою вину.

Уголовное дело в отношении заведующей возбуждено по двум эпизодам, предусмотренным ч.3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия или бездействие). Женщине грозит до восьми лет лишения свободы, а также штраф, в 40 раз превышающий сумму взятки. Лица, которые при помощи обвиняемой были освобождены от армии, уже привлечены к ответственности, они подлежат призыву на военную службу.

Ранее URA.RU сообщало, что жителя Кургана оштрафовали на 200 тысяч рублей за то, что он в 2019—2020 годах за деньги помогал молодым людям избежать службы в армии. Он консультировал, как надо вести себя в военкомате, сообщать ложные сведения о наличии кожного заболевания и его симуляции. Соучастник осужденного оформлял призывникам поддельные медицинские заключения о наличии у них заболевания. Размер денежного вознаграждения составлял от 25 до 30 тысяч рублей. Осужденный помог шести призывникам, а у семи он взял деньги, но не стал помогать.

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