30 марта 2022

Мечтавший о военной службе свердловчанин погиб на Украине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие сквера Патриотический. Магнитогорск, возложение, гвоздики, цветы, женские руки, память
С Александром Кашиным прощались все жители поселка Арти (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Арти Свердловской области с почестями похоронили 20-летнего солдата Александра Кашина, погибшего во время спецоперации на Украине. Глава местной администрации Сергей Томилов рассказал URA.RU, как прощались с героем.

«Пришли проститься практически все жители поселка. Сашу все знали и любили — он был веселым, жизнерадостным, энергичным парнем. Хоронили с воинскими почестями: почетный эскорт, военный оркестр, артиллерийский залп и другое. Родителям Саши вручили флаг его воинской части», — рассказал Сергей Томилов.

В лицее, который закончил солдат, агентству рассказали, что помнят Сашу как ответственного, целеустремленного и доброго человека. «Саша был командиром юнармейского отряда „Патриот“, командиром взвода на военно-патриотических сборах и на параде Победы. Он всегда мечтал связать свою жизнь с военным делом», — вспоминают учителя.

После окончания лицея Александр Кашин отправился в армию, потом поступил на военную службу по контракту и служил водителем-механиком в элитных десантных войсках. Он погиб 27 февраля под городом Буча Киевской области — был смертельно ранен осколком. Посмертно свердловчанин представлен к ордену Мужества.

Российские солдаты проявляют самоотверженность и мужество в ходе российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Солдаты, рискуя жизнью, выводят мирных граждан из-под обстрелов украинских националистов. Спецоперация носит освободительный характер и должна положит конец восьмилетним боевым действиям на Донбассе.

Если вам есть что рассказать о свердловских героях, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине — напишите нам.

Саша связал свою жизнь с ВДВ
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В поселке Арти Свердловской области с почестями похоронили 20-летнего солдата Александра Кашина, погибшего во время спецоперации на Украине. Глава местной администрации Сергей Томилов рассказал URA.RU, как прощались с героем. «Пришли проститься практически все жители поселка. Сашу все знали и любили — он был веселым, жизнерадостным, энергичным парнем. Хоронили с воинскими почестями: почетный эскорт, военный оркестр, артиллерийский залп и другое. Родителям Саши вручили флаг его воинской части», — рассказал Сергей Томилов. В лицее, который закончил солдат, агентству рассказали, что помнят Сашу как ответственного, целеустремленного и доброго человека. «Саша был командиром юнармейского отряда „Патриот“, командиром взвода на военно-патриотических сборах и на параде Победы. Он всегда мечтал связать свою жизнь с военным делом», — вспоминают учителя. После окончания лицея Александр Кашин отправился в армию, потом поступил на военную службу по контракту и служил водителем-механиком в элитных десантных войсках. Он погиб 27 февраля под городом Буча Киевской области — был смертельно ранен осколком. Посмертно свердловчанин представлен к ордену Мужества. Российские солдаты проявляют самоотверженность и мужество в ходе российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Солдаты, рискуя жизнью, выводят мирных граждан из-под обстрелов украинских националистов. Спецоперация носит освободительный характер и должна положит конец восьмилетним боевым действиям на Донбассе. Если вам есть что рассказать о свердловских героях, принимающих участие в спецоперации РФ на Украине — напишите нам.
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