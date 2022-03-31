ДНР создает свою администрацию в Мариуполе 31 марта 2022 в 17:43 Размер текста - 17 + В Мариуполе создается местная администрация ДНР, рассказал Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мариуполе создается местная администрация Донецкой народной Республики. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин. «Главе администрации города Мариуполя поручается обеспечить разработку, согласование с администрацией главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя. Также организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», — сообщается в тексте документа, который опубликован на сайте республики. В данный момент подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. Все Приазовье сейчас контролируется российскими войсками. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял о практически полном освобождении Мариуполя от националистов, сообщает RT. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. В Мариуполе создается местная администрация Донецкой народной Республики. Соответствующее постановление подписал глава ДНР Денис Пушилин. «Главе администрации города Мариуполя поручается обеспечить разработку, согласование с администрацией главы ДНР и утверждение положения об администрации города Мариуполя. Также организовать в установленном порядке проведение мероприятий, связанных с государственной регистрацией администрации города Мариуполя», — сообщается в тексте документа, который опубликован на сайте республики. В данный момент подразделения Народной милиции ДНР и российские силовики завершили бои за Мариуполь. Все Приазовье сейчас контролируется российскими войсками. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. По заявлению главы государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация Украины, а также помощь жителям Донбасса, страдающим от геноцида со стороны киевских властей. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ранее заявлял о практически полном освобождении Мариуполя от националистов, сообщает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям