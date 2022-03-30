Сергей Муратов считает, что обучение студентов из Сирии может повысить имидж КГУ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Российский сенатор Сергей Муратов предложил обучать в Курганском государственном университете (КГУ) студентов из Сирийской Арабской Республики. Заявление об этом политик сделал на совместном расширенном заседании групп по сотрудничеству Совета Федерации и Народного Совета Сирии. Он считает, что такое сотрудничество может поднять имидж вуза.

«Обсуждая вопрос образования, я предложил обучать студентов САР в КГУ. Если найдутся желающие обучаться на технические специальности в нашем вузе, то я обещаю оплатить им проживание и прохождение практики на лучших предприятиях Кургана. Считаю, что если нам удастся привлечь на обучение хоть одного сирийского студента, то это, безусловно, поднимет имидж нашего КГУ», — написал Муратов в своем telegram-канале.

По словам сенатора, заседание проводилось в режиме видеоконференции и продлилось 2,5 часа. Помимо вопросов в сфере образования, стороны обсудили межрегиональное сотрудничество России и Сирии.

Ранее URA.RU сообщало, что Муратов неоднократно посещал Сирию. В августе 2021 года он возглавлял крупную межведомственную российскую делегацию, которая посетила несколько сирийских предприятий и доставила более 160 тонн гуманитарных грузов. По итогам поездки Муратов заявлял, что у сирийской стороны есть большой интерес в создании совместных предприятий, и курганская промышленность могла бы принять участие в этой работе.