Здание поликлиники в селе Мостовском планируют выставить на торги во II квартале 2022 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Здание поликлиники, расположенное в селе Мостовском Варгашинского района Курганской области, планируют выставить на торги во втором квартале 2022 года. Информация об этом опубликована на портале «Торги» по продаже госимущества региона.

«Наименование объекта: здание поликлиники. Площадь: 265,2 кв. м. Вид права: собственность Курганской области. Дата торгов: II квартал 2022 года», — сообщается на сайте.

Здание поликлиники планируется продать вместе с земельным участком площадью 1805 кв. м. Судя по фотографиям, опубликованным на портале «Торги», здание поликлиники сейчас не используется по назначению. Стоимость пока не известна. «Идет оценка», — указано в объявлении.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Курганской области выставили на торги несколько помещений фельдшерско-акушерских пунктов в Лебяжьевском и Шумихинском округах. Их начальная стоимость составляет от 37,8 до 58,8 тысячи рублей. Помимо этого, департамент имущественных и земельных отношений в очередной раз пытается продать здание поликлиники в селе Мокроусово, оцененное в 1 034 083 рубля. Его неоднократно выставляли на торги и ранее, но не смогли найти покупателей. В областном правительстве заявляли URA.RU, что здание не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, поликлиника переехала в здание стационара.

Здание поликлиники, судя по фото, не используется по назначению Фото: torgi.kurganobl.ru

Здание планируют выставить на торги вместе с земельным участком Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru