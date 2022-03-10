10 марта 2022
09 марта 2022

Курганские власти распродают здания медицинских учреждений

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, поликлиника, медики, скорая помощь, больница, машина скорой помощи, медицина
В Курганской области выставили на торги здание поликлиники и четыре помещения для ФАП Фото:

Здание поликлиники в селе Мокроусово Курганской области, а также четыре помещения фельдшерско-акушерских пунктов в Лебяжьевском и Шумихинском округах выставлены на торги региональными властями. Объявления об этом опубликованы на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений.

«Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, площадь 794 кв. м, количество этажей — два, одновременно с земельным площадью 1089 кв. м, по адресу: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская, д. 52. Форма торгов: аукцион. Цена: 1 034 083 рубля», — сообщают в департаменте.

Помимо этого, власти продают помещение ФАП площадью 78 кв.м, в деревне Чаешное Лебяжьевского района (начальная цена — 51 205 рублей), помещение ФАП площадью 33,1 кв.м в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского района (начальная цена — 58 850 рублей), помещение ФАП площадью 31 кв.м в деревне Кукушкино Лебяжьевского района (37 837 рублей), помещение ФАП площадью 45,1 кв.м, в деревне Дубровная Шумихинского района (53 398 рублей). Торги по пяти указанным объектам пройдут с 11 по 20 апреля.

Здание поликлиники в селе Мокроусово власти Курганской области неоднократно выставляли на торги в 2021 году, но не смогли найти покупателей. При этом за год начальная цена объекта выросла с 967,22 тысячи до 1,034 млн рублей. В областном правительстве заявляли URA.RU, что здание уже не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, поликлиника переехала в здание стационара.

О намерении властей продать помещение Верхнеглубоковского ФАП в Лебяжьевском районе стало известно в январе, но цена объекта недвижимости тогда не называлась. В конце февраля стало известно, что власти продали здание инфекционного корпуса больницы в Шадринске за 1,4 млн рублей.

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Здание поликлиники в селе Мокроусово Курганской области, а также четыре помещения фельдшерско-акушерских пунктов в Лебяжьевском и Шумихинском округах выставлены на торги региональными властями. Объявления об этом опубликованы на сайте областного департамента имущественных и земельных отношений. «Объект недвижимого имущества — здание поликлиники, площадь 794 кв. м, количество этажей — два, одновременно с земельным площадью 1089 кв. м, по адресу: Курганская область, Мокроусовский район, с. Мокроусово, ул. Советская, д. 52. Форма торгов: аукцион. Цена: 1 034 083 рубля», — сообщают в департаменте. Помимо этого, власти продают помещение ФАП площадью 78 кв.м, в деревне Чаешное Лебяжьевского района (начальная цена — 51 205 рублей), помещение ФАП площадью 33,1 кв.м в деревне Верхнеглубокое Лебяжьевского района (начальная цена — 58 850 рублей), помещение ФАП площадью 31 кв.м в деревне Кукушкино Лебяжьевского района (37 837 рублей), помещение ФАП площадью 45,1 кв.м, в деревне Дубровная Шумихинского района (53 398 рублей). Торги по пяти указанным объектам пройдут с 11 по 20 апреля. Здание поликлиники в селе Мокроусово власти Курганской области неоднократно выставляли на торги в 2021 году, но не смогли найти покупателей. При этом за год начальная цена объекта выросла с 967,22 тысячи до 1,034 млн рублей. В областном правительстве заявляли URA.RU, что здание уже не используется в качестве объекта здравоохранения с 2019 года, поликлиника переехала в здание стационара. О намерении властей продать помещение Верхнеглубоковского ФАП в Лебяжьевском районе стало известно в январе, но цена объекта недвижимости тогда не называлась. В конце февраля стало известно, что власти продали здание инфекционного корпуса больницы в Шадринске за 1,4 млн рублей.
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