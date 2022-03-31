Путин: США пытаются свалить свои ошибки на Россию

31 марта 2022 в 18:36 Размер текста - 17 +

США готовили санкции заранее, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности США развязывают против России экономическую войну и пытаются «свалить на нее свои ошибки». Об этом заявил президент России Владимир Путин. «США попытаются свалить на Россию свои ошибки и заработать на трудностях в других странах. Они пытаются развязать экономическую войну против РФ, санкции были заранее подготовлены и введены за то, что Россия не захотела плясать под чужую дудку», — высказался Путин на совещании, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за действий Соединенных Штатов Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, потому что США пытаются перевести ЕС на дорогой американский сжиженный природный газ и этим они подрывают конкурентоспособность европейских компаний. Путин считает, что в ближайшее время прежних отношений с западными партнерами не будет. США, Европа и другие страны ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Российские власти заявляли, что ограничения негативно влияют и на западные страны, которые вводят санкции. В США возросла инфляция и упал рейтинг президента США Джо Байдена. Россияне считают, что санкции не повлияют на их уровень жизни, об этом заявили 45% опрошенных фондом «Общественное мнение», передает «Федеральное агентство новостей». Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США развязывают против России экономическую войну и пытаются «свалить на нее свои ошибки». Об этом заявил президент России Владимир Путин. «США попытаются свалить на Россию свои ошибки и заработать на трудностях в других странах. Они пытаются развязать экономическую войну против РФ, санкции были заранее подготовлены и введены за то, что Россия не захотела плясать под чужую дудку», — высказался Путин на совещании, трансляция ведется на телеканале «Россия-24». По его словам, из-за действий Соединенных Штатов Европе грозит масштабная деиндустриализация и потеря рабочих мест, потому что США пытаются перевести ЕС на дорогой американский сжиженный природный газ и этим они подрывают конкурентоспособность европейских компаний. Путин считает, что в ближайшее время прежних отношений с западными партнерами не будет. США, Европа и другие страны ввели против России санкции из-за начала спецоперации на Украине. Санкционное давление на РФ продолжается с начала 2000-х годов. Российские власти заявляли, что ограничения негативно влияют и на западные страны, которые вводят санкции. В США возросла инфляция и упал рейтинг президента США Джо Байдена. Россияне считают, что санкции не повлияют на их уровень жизни, об этом заявили 45% опрошенных фондом «Общественное мнение», передает «Федеральное агентство новостей».