ДНР: Украина потеряла контроль над Мариуполем

01 апреля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

Эдуард Басурин заявил, что у украинских военных есть возможность оказывать сопротивление Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные не контролируют Мариуполь. Он отметил, что при этом у них есть возможность перемещаться и оказывать сопротивление в некоторых случаях. «Город [Мариуполь] они не контролируют, но у них есть возможность перемещаться <…>. Плюс у них есть подземные хода, когда они перебегают с одного дома в другой и оказывают сопротивление, но это единичные случаи», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Россия объявили о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. В различных СМИ ранее освещалась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные не контролируют Мариуполь. Он отметил, что при этом у них есть возможность перемещаться и оказывать сопротивление в некоторых случаях. «Город [Мариуполь] они не контролируют, но у них есть возможность перемещаться <…>. Плюс у них есть подземные хода, когда они перебегают с одного дома в другой и оказывают сопротивление, но это единичные случаи», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Россия объявили о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. В различных СМИ ранее освещалась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.