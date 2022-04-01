ДНР: Украина потеряла контроль над Мариуполем

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные не контролируют Мариуполь. Он отметил, что при этом у них есть возможность перемещаться и оказывать сопротивление в некоторых случаях.
«Город [Мариуполь] они не контролируют, но у них есть возможность перемещаться <…>. Плюс у них есть подземные хода, когда они перебегают с одного дома в другой и оказывают сопротивление, но это единичные случаи», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1».
Россия объявили о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. В различных СМИ ранее освещалась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.
Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинские военные не контролируют Мариуполь. Он отметил, что при этом у них есть возможность перемещаться и оказывать сопротивление в некоторых случаях. «Город [Мариуполь] они не контролируют, но у них есть возможность перемещаться <…>. Плюс у них есть подземные хода, когда они перебегают с одного дома в другой и оказывают сопротивление, но это единичные случаи», — сказал Басурин в эфире телеканала «Россия 1». Россия объявили о начале спецоперации по освобождению ДНР и ЛНР 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявлял, что целями ВС РФ является денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация территорий страны. В различных СМИ ранее освещалась информация, что украинские националисты убивают мирных жителей. Президент России Владимир Путин заявлял, что приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объекты военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатальонов высокоточными средствами.